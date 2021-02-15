Замглавы МЭР Илья Торосов: реформа банкротства реабилитирует многих

В настоящее время разработан законопроект по комплексному реформированию института банкротства, и мы рассчитываем, что после реформы, которую мы подготовили, вектор банкротства сменится на реабилитационный. Об этом заявил «Эксперту Online» заместитель министра экономического развития Российской Федерации Илья Торосов.

«Это позволит увеличить количество возобновивших нормальную деятельность юрлиц и соответственно, сохранить рабочие места, а в случае если это не возможно – быстрее вернуть активы в хозоборот», – сказал замминистра.

Илья Торосов отметил, что в России не наблюдается роста банкротств. По статистике Единого федерального реестра сведений о банкротстве, которую привёл представитель Минэка, в январе 2021 года количество сообщений о введении судами конкурсного производства было меньше, чем в январе 2020 и 2019 годов, то же самое характерно для процедур наблюдения.

«Вместе с тем, сейчас мы последовательно работаем над повышением востребованности и эффективности реабилитационных процедур банкротства. Их вводится крайне мало – менее 2 % что в 2019, что в 2020 году», – резюмировал замминистра экономического развития РФ.

