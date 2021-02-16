30-миллиардная планка в долларах покорилась российскому бизнесмену

Капитаны и капиталы

Впервые в истории состояние российского бизнесмена достигло 30 млрд долларов. Героем этой новости стал основной владелец компании «Норникель» Владимир Потанин, сообщил вечером 15 февраля сайт Forbes.ru. Там ссылаются на данные Forbes Real Time, отмечая, что такая сумма — это абсолютный рекорд для российского списка самых богатых людей страны.

Набрать такой «вес» миллиардер смог благодаря акциям своей компании: 15 февраля бумаги торговались на уровне 26 290 рублей за штуку, тогда как еще 1 февраля — 24 866 рублей, а 30 декабря они стоили 23 682 рубля.

Как отметили в Forbes, акции «Норникеля» выросли благодаря стабильно высоким ценам на металлы, добываемые предприятием. Так, медь стоит порядка 8400 долларов за тонну, никель — 18 700 долларов за тонну, палладий — 2470 долларов за унцию, платина — 1300 долларов за унцию. А рекордный штраф к компании за разлив топлива в Норильске на ТЭЦ-3 в конце мая 2020 года инвесторы почти игнорируют, так как деньги на него давно зарезервированы, и рынком эта новость уже отыграна.

В октябре 2020 года журнал «Эксперт» отмечал в комментарии к рейтингу «Эксперт-400»: «Для цветной металлургии год был очень слабым, за исключением «Норникеля» и золотодобытчиков. Главным драйвером роста их показателей стал рост стоимости драгоценных металлов. Особенно сильно выглядят показатели «Норникеля», продемонстрировавшего прирост выручки более чем на 20%. Секрет успеха норильской компании — рост стоимости лишь одного металла: палладия. Сегодня продажи этого драгметалла формируют 40% выручки. К примеру, никель — это лишь каждый четвертый рубль в доходах».

80% палладия идет на очистку выхлопных газов. Прежде в качестве основного катализатора выхлопных газов использовалась платина, стоившая вдвое дороже палладия. Но «что-то сломалось в биржевых торгах», пишет журнал, «и спустя десять лет палладий почти втрое дороже аналога, а стоимость платины сегодня на уровне 2003 года».

Между тем, в топ-5 российского списка Forbes также вошли Алексей Мордашов с семьей, чье состояние Forbes оценил в 28,5 млрд долларов, Владимир Лисин (26 млрд долларов), Леонид Михельсон (25,2 млрд долларов), и Геннадий Тимченко (22,3 млрд долларов).

Если говорить о мировой лиге миллиардеров, то там на первом месте находится сейчас Джеф Безос (190,8 млрд долларов), на втором Илон Маск (177,2 млрд долларов), на третьем Бернар Арно и его семья (156,8 млрд долларов).

Но не стоит забывать о том, говорит эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский, что Telegram в начале года оценили примерно в 50 млрд долларов, соответственно, теоретически есть человек с российским паспортом, который богаче Владимира Потанина — это Павел Дуров. Эксперт обращает внимание на разное происхождение этих состояний: в одном случае это приватизации госимущества в 90-х годах, в другом — стартап. К приватизации и ее бенефициарам отношение у людей неоднозначное, в любом случае, это не с нуля построенный бизнес, отмечает он.

Подскочить капиталу Потанина помогла стоимость акций «Норникеля», которые с ноября выросли почти на 40%, а за последние два года — на 100%, отмечает Кричевский. Компании, занимающиеся металлами, рудой в самом деле сейчас переживают активный рост. Многие аналитики предрекают этому сектору суперцикл роста, учитывая возрастающую потребность в аккумуляторах, чипах и других составляющих электронных приборов.

При всех оговорках по поводу приватизации (и залоговых аукционах, инициатором которых был как раз Владимир Потанин), капитаны российского бизнеса достаточно успешно приняли эстафету у государства — собственника в советское время. Тот же «Норильский никель» отнюдь не стоял на месте в своем технологическом и социальном развитии, как и металлургия, и «Силовые машины» Мордашова, алюминиевые заводы Дерипаски, нефтяные прииски Алекперова и так далее. Известно обо всем этом, правда, довольно-таки мало. В отличие от западных миллиардеров, наши и как персоны куда менее публичны, что можно объяснить особенностями национальной общественной культуры, и об их предприятиях в СМИ сообщается скупо.

Почетное место и трудная ноша миллиардера

Как указывает, в свою очередь, главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, состояние Владимира Потанина выросло до 30 млрд долл за счет удачного стечения обстоятельств. В частности, рост акций можно объяснить общемировой тенденцией — металлы на мировых рынках торгуются на максимумах за последние 5 лет. Рост цен связан со спросом на сырьевые товары. Ситуация с коронавирусом в прошлом году серьезно скорректировала ситуацию со спросом, но рынок постепенно выходит из стагнации, и рост бумаг российских металлургов — следствие этого процесса. Он отмечает, что состояние владельцев Северстали и НМЛК также выросло в цене — до 28,5 и 26 млрд долларов соответственно.

Эксперт отмечает, что в мировом рейтинге Forbes Потанин занимает почетное 60 место. В рейтинге Bloomberg Billionaires Index всего 23 россиянина и Потанин, по их версии, на 43 строчке.

Сырьевой бизнес является более традиционным, а значит более консервативным и чувствительным к внешним экономическим шокам. По-прежнему самые высокие позиции у лиц, стоявших в основании компаний в области высоких и космических технологий, интернет-торговли, компьютерных технологий и коммуникационных систем.

Хорошо ли быть миллиардером — вопрос риторический, говорит Алексей Антонов. Миллиардер в современном мире — это большая ответственность не только перед людьми, являющимися основой твоего бизнеса, но и ответственность перед остальным социумом и страной, где ты работаешь, а в случае с Потаниным — ответственность еще и за сохранность окружающей среды.

Известно, что за разлив нефтепродуктов в Норильске суд обязал «Норникель» выплатить 146 млрд руб. в качестве компенсации за ущерб окружающей среде, отмечает аналитик. И для миллиардера сейчас гораздо важнее решить экологическую проблему, которая продолжает сохраняться. И это, полагает Алексей Антонов, более трудная задача, чем продолжение подъема в списке Forbes.

Напомним, что, как отмечает то же издание, 5 февраля Арбитражный суд Красноярского края частично (но в действительности почти в полном объеме) удовлетворил рекордный иск Росприроднадзора к «дочке» «Норникеля» — «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК). Ведомство требовало 148 млрд рублей, суд взыскал 146,18 млрд рублей штрафа.

Как сообщается на сайте самой компании: «В соответствии с российским законодательством, решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его изготовления в полном объеме, если оно не будет обжаловано. «Норникель» внимательно изучит постановление суда после получения его полного текста».

Выручка компании «Норникель» за 2019 год, согласно данным из «Эксперт 400», составила 877, 76 млрд рублей., а чистая прибыль 387, 58 млрд рублей.