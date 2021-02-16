Акции дня: бумаги «Яндекса» в коррекции после выхода отчетности

Акции «Яндекса» торговались хуже рынка по итогам дневной сессии на Мосбирже во вторник, 16 февраля. За день бумаги подешевели на -1,55% до 5 393 рублей за акцию.

Во вторник компания выпустила отчет по итогам четвертого квартала и всего 2020 года. Чистая прибыль по итогам 2020 года выросла более чем в два раза до 24,15 млрд рублей по сравнению с предыдущим годом. Выручка за то же время прибавила 24% — 218,3 млрд. рублей. По мнению экспертов, акции ушли в коррекцию поскольку накануне достигли максимума с начала года и психологической отметки 5500 руб., а также верхней границы восходящего канала. Также негативным фактором является рост долгов компании, считают аналитики, расходы по уплате процентов выросли с 74 млн до 2,37 млрд. рублей.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,38% до 3495,14 пунктов. Индекс РТС упал на -0,26% до 1492,47 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:51 мск составила 63,02 долларов за баррель (-0,44%). Российская валюта слабела – 73,64 рублей за доллар.