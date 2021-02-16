Банк Хоум Кредит на втором месте среди лучших российских банков по версии журнала The Banker

Банк Хоум Кредит занял второе место в рейтинге лучших российских банков авторитетного международного финансового издания The Banker.

Рейтинг составлен по ряду параметров с равными по значимости весами. Банк Хоум Кредит на первом месте по показателям устойчивости и использования заемного капитала (soundness и leverage), на третьем – по рентабельности активов, взвешенных по риску (return of risk), на четвертом - по прибыльности (profitability), на пятом - по качеству активов (asset quality) и в топ-10 по операционной эффективности (operational efficiency).

«Мы благодарны журналу The Banker за высокую оценку нашей работы. Несмотря на вызовы 2020 года, мы сохранили отличные финансовые показатели и продолжили развивать бизнес. Мы быстро перевели сотрудников на гибридный режим работы и недавно решили сделать его постоянным. Сохранили лидерство в функциональности мобильного приложения, постоянно расширяя перечень доступных клиентам онлайн-услуг. Запустили первую в России рассрочку на покупки в социальной сети. У нас впереди этап диверсификации и масштабирования бизнеса, а значит и еще более впечатляющих результатов», - прокомментировал Дмитрий Пешнев-Подольский, председатель правления Банка Хоум Кредит.