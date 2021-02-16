Ученые рассказали, как надолго понизить артериальное давление

Снижение потребления натрия на любое количество может понизить кровяное давление в долгосрочной перспективе. Причем, уменьшение соли в рационе принесет пользу и людям с нормальным кровяным давлением. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в понедельник в Журнале Американской ассоциации сердца Circulation, сообшает портал heart.org.

Хотя связь между потреблением менее соленой пищи и более низким кровяным давлением хорошо установлена, исследователи хотели понять количественные параметры этой связи.

В результате анализа 85 исследований, которые мониторили состояние участников в течение трех лет, они обнаружили, что любое снижение натрия в рационе снижает как систолическое артериальное давление (верхнее значение давления), так и диастолическое давление (нижнее число).

Как отметил руководитель проекта доктор Марко Винчети (профессор эпидемиологии и общественного здравоохранения в Университете Модены и Медицинской школе Реджо-Эмилии в Италии), было выявлено, что снижение натрия было полезно и для людей, имеющих нормальное кровяное давление в долгосрочной перспективе.

Слишком много натрия способствует задержке воды в кровотоке. С течением времени, дополнительный объем крови может негативно повлиять на кровеносные сосудыи увеличить нагрузку на сердце. В результате это приведет к повышенному риску сердечного приступа и инсульта.

В течение многих лет ученые пытались установить, идеальную предельную ежедневную норму натрия для поддержания здорового кровяного давления . Людям нужно немного натрия - менее 500 миллиграммов в день - для поддержания функций организма, При этом средний американец, например, потребляет около 3400 мг натрия в день, и большая его часть поступает из упакованных и готовых продуктов. В США взрослым рекомендовано употреблять не более 2300 мг в день – это примерно 1 чайная ложка соли – чтобы избежать гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако Американская ассоциация сердца рекомендует большинству взрослых ограничить ежедневное потребление 1500 мг.

По словам Марко Винчете лучше ориентироваться на более низкое значение,

"Чем ниже, тем лучше,- сказал он. "Даже ниже 1,5 грамма (1500 мг в день) наблюдается снижение артериального давления."

Согласно исследованию, при каждом снижении потребления натрия на 2300 мг систолическое артериальное давление снижалось в среднем на 5,6 мм рт. ст., а диастолическое-на 2,3 мм рт.ст.

Полученные результаты показывают, что люди, которые уменьшают потребление натрия за счет более здоровой диеты, могут ожидать значительное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы. Модификация диеты, показывает больший эффект, чем другие способы снижения давления.

Простое здоровое питание само по себе может иметь эффект, отмечает ассистент профессора внутренней медицины в Медицинской школе Мичиганского университета Дж.Брайан Берд, который не принимал участия в исследовании.

Но при этом он добавил, что важно не только снижать количество соли, но и заботиться о диете.

"Думаю, что вы увеличите этот эффект (снижение давления), когда улучшаете свою диету в целом."

Для тех, кто хочет снизить свое кровяное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний, Берд посоветовал: "одно из сообщений, по-видимому, заключается в том, что изменение диеты на более здоровую будет еще более мощным, чем просто уменьшение соли."