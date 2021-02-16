Диетолог рассказала, как преодолеть тягу к сладкому при похудении

Индийский диетолог Пуджа Малхотра заявила, что одной из причин тяги людей к сладкому является обезвоживание организма.

«Тяга к сахару представляет собой крупнейшее препятствие к успеху диеты при похудении. Чтобы победить пристрастие достаточно пить воду вдоволь», — объяснила эксперт в эфире NDTV.

При этом худеющий должен придерживаться диеты богатой белком и пищевыми волокнами, в этом случае в организм будет поступать меньшее количество очищенных углеводов, сахара и искусственных подсластителей. Малхотра советует не пропускать завтраки, обеды и другие приемы пищи. Медик не видит ничего страшного и в перекусах между основными приемами пищи.

Если тяга к сладкому очень сильная, можно съесть изюм, курагу или сушеные финики. Если же справиться с тягой к сладкому невозможно, лучше составить себе небольшой план поощрений, например, употреблять сладости только по праздникам и жестко ограничивать порции.

Ранее диетологи из США Ванесса Риссето и Тамар Сэмьюэлс развенчали популярные заблуждения о здоровом питании, заявив, что нет смысла заменять сахар медом и отдавать предпочтение пище без жира.