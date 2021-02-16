Эксперт назвал размер вклада, который позволит жить на проценты

Для получения ежемесячных процентов от вклада размером 100 тыс. рублей, среднестатистической российской семье пришлось бы держать на вкладе последние 10 лет более 12 миллионов рублей, рассказал агентству «Прайм» управляющий директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Ревенко.

Он уточнил, что это минимальная сумма, которая необходима для поддержания приемлемого уровня жизни для семьи из 4 человек.

«При этом ежемесячно снимая проценты в течении 10 лет мы обрекаем наши деньги к обесцениванию в результате инфляции, ведь 12 миллионов в 2010 и в 2020 годах — это совершенно разные суммы», - уточнил финансист.

Он также подсчитал, что при ключевой ставке Центробанка, находящейся в 2021 году на историческом минимуме в 4,25%, средней российской семье необходимо скопить и положить на счет в банк уже более 26 миллионов рублей.

В Москве, удерживающей лидирующие строчки мирового рейтинга самых дорогих городов мира, дела обстоят еще хуже, - для получения процентов для приемлемой жизни в 150-200 тысяч рублей в месяц в банке необходимо держать 45-50 миллионов рублей, добавляет Ревенко.

