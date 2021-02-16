Погодные катаклизмы повергли энергетический рынок в шок

Цены на нефть взлетели до уровней, которые последний раз можно было наблюдать еще до пандемии.

Цена североморской смеси Brent достигала максимума в районе 63,6 долларов, а западнотехасская WTI — в районе 60,9.

Холодная погода наблюдается сейчас и в Европе, и в США, однако именно Штаты выступают главным источником беспокойства.

Холодная арктическая волна, которая продвигается на юг страны, может иметь серьезные последствия для нефтяной промышленности. Впрочем, этот риск реализовывается уже сейчас.

Из-за низких температур в регионе добыча нефти в нефтяном бассейне Permian упала на 1 миллиона баррелей в сутки, сообщило агентство Bloomberg. По данным Национальной метеорологической службы США, температура воздуха в Мидленде — центре Пермского бассейна, опускалась до минус 18 градусов по Цельсию — самого низкого значения с 1989 года.

Таким образом, этот краткосрочный фактор стал отличным поводом для игры на повышение, чем участники рынка и воспользовались. Напомним, цены на нефть растут практически беспрерывно с самого начала февраля. На конец января за бочку Brent давали около 55 долларов.

Еще более значительные катаклизмы происходят на рынке газа — опять же, в США.

Скачки цен носят абсолютно аномальный характер. Так, например, цены на газ в Оклахоме (OGT) подскочили накануне сразу на 500 долларов за миллион BTU (британская топливная единица) и закрылись по 377 долларов, то есть рост составил 10,795%.

Впрочем, холодная погода в США продлится не долго. По прогнозам метеорологов, уже на этой неделе температура начнет подниматься. Однако, нельзя не отметить, далеко не все мировые СМИ делают акцент на погодных факторах. Многие пишут, что рост цен на сырье — это отражение нового сырьевого суперцикла.

Напомним, буквально на прошлой неделе один из крупнейших инвестбанков — JP Morgan — выпустил обзор, в котором привел доводы о начале этого суперцикла, который продлится 12 лет.

Так, например, сегодня издание Financial TImes вышло с подобным заголовком на первой полосе - «Прогноз о нефтяном "суперцикле» расколол опытных трейдеров".

Что особенно любопытно, в статье говорится о том, что крупные банки с Wall Street, в том числе JP Morgan и Goldman Sachs, допускают рост нефтяных цен до 100 долларов по мере того, как мировая экономика будет оправляться от последствий пандемии.

Прогноз основан на убеждении, что бюджетные стимулы будут стимулировать потребление, а предложение — сокращаться, поскольку во время кризиса большинство компаний нефтегазового сектора резко сократили инвестиции в добычу и разведку. Этот разрыв между спросом и предложением и станет фундаментом для длительного роста цен — так называемого суперцикла.

Стоит добавить, что прогнозы с Уолл-стрит имеют тенденцию меняться. Не так давно все те же банки рассказывали о закате нефтяной эпохи, ссылаясь на бум спроса на электромобили и другие факторы.