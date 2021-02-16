FoxNews: Трамп сохранил популярность в Республиканской партии

Согласно общенациональному опросу общественного мнения, проведенному в США университетом Куиннипиак (Quinnipiac University) с 11 по 14 февраля, три четверти сторонников Республиканской партии США хотят, чтобы бывший экс-президент Дональд Трамп играл важную роль в партии, сообщает FoxNews.

Аналогичный опрос, проведенный Опрос Politico совместно с Morning Consult 14 февраля показал, что шесть из 10 опрошенных республиканцев заявили, что хотят, чтобы Трамп сохранил влияние в Республиканской партии, а восемь из 10 республиканцев заявили, что положительно оценивают роль экс-президента.

13 февраля Сенат США проголосовал против импичмента экс-президенту США Дональду Трампу. За обвинение бывшему главе государства в подстрекательстве к мятежу проголосовали 57 членов верхней палаты конгресса (при необходимых 67), а «против» 43 сенатора.

Попытка отстранить от должности ушедшего в отставку президента была вызвана желанием политических противников экс-президента не допустить возможности выдвижения Дональдом Трампом своей кандидатуры на президентских выборах 2024 года. 14-я поправка к Конституции США запрещает занимать государственные посты лицам, принявшим до этого присягу и участвовавшим впоследствии в мятеже.