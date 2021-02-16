Инвестиционный портал получил спецнаграду в конкурсе интернет-проектов «Золотой сайт»

В ежегодном конкурсе интернет-проектов «Золотой сайт» Инвестиционный портал награжден специальным призом в номинации «Сайт поддержки бизнеса и инвестиций».

На Инвестиционном портале Москвы можно найти подробности об инвестпроектах столицы, продаже и аренде городского имущества, а также налоговых льготах. Ежедневно на ресурс заходит более 8,2 тыс. уникальных пользователей, личные кабинеты здесь зарегистрировали 42 тыс. предпринимателей. Им доступно 30 цифровых сервисов, которые упрощают предпринимательскую деятельность в городе и реализацию инвестпроектов. Все сервисы востребованы бизнесом: например, в 2020 году ими воспользовались более 95 тыс. раз. Только после завершившегося весной прошлого года масштабного редизайна на сайте было запущено 13 новых онлайн-инструментов.

«При разработке нового функционала мы опираемся на мнение инвесторов, учитываем их пожелания. Для оперативной связи бизнеса с правительством столицы на сайте работает линия прямых обращений. Всего за время существования на линию поступило более 9,6 тысячи обращений от предпринимателей, в том числе 2,9 тысячи – в 2020 году», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В ноябре на Инвестпортале заработал сервис, позволяющий бизнесу в режиме одного окна отправлять вопросы и предложения по ведению инвестиционной деятельности. Инвесторы отмечают, что взаимодействие с городом еще никогда не было таким открытым и оперативным, добавил Прохоров.

Также в конце прошлого года было запущено мобильное приложение Инвестиционного портала. «В этом году планируется доработать сервис «Московский инвестор» - расширить классификатор тем обращений, и обновить сервис «Навигатор мер поддержки», в котором добавится ряд новых функций по подбору преференций для предпринимателей», – пояснила директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.