Каталонцы проголосовали против Испании сердцем

Буквально сразу же после воскресных парламентских выборов лидер местных социалистов, бывший министр здравоохранения Каталонии Сальвадор Ильа заявил, что собирается идти в премьер-министры автономии. В Мадриде его горячо поддержали. Глава испанского правительства Педро Санчес, сам социалист, не стеснялся агитировать за своего единомышленника в ходе избирательной кампании. Все-таки в автономии не так много популярных партий, выступающих за единую Испанию. Социалисты, да крайне правый Vox (по латыни – «Голос»), которым в Мадриде могут пугать, говоря о возрождении франкизма, но никак не поддерживать – вот, в общем-то, и все, на сегодняшний день, влиятельные силы сторонников единой и неделимой державы. Кроме того, и сами досрочные выборы в парламент Каталонии испанские власти, считай, инициировали в надежде на победу местных социалистов.

Надо отдать должное: результат Ильа и его соратники показали неплохой. По итогам выборов они – первые. Полученные 23% голосов обеспечили социалистам 33 мандата в 135 местном парламенте Каталонии.

Однако во вторник Ильа сделал весьма разочаровавшую его сторонников, но нельзя сказать, чтоб неожиданную запись в твиттере: не получается у него создать правящую коалицию. Есть некие надежды на договоренность с альянсом En Comú Podem («Вместе мы можем»), который объединяет местных левых. Но, во-первых, не факт, что она, эта договоренность, состоится. В левый альянс входят и те, кто выступает за новый референдум о независимости. А во-вторых, для создания правительственной коалиции союза с En Comú Podem не хватит.

Ведь подлинные победители выборов – три националистические партии: «Левые республиканцы» (33 места в парламенте), «Вместе за Каталонию» (32 мандата) и «Кандидатура народного единства» (9 мандатов). Их как раз и собирались потеснить центральные власти путем нехитрой комбинации. Через суд главе правительства и члену «Вместе за Каталонию» Киму Торре было запрещено временно занимать выборные должности, из-за его сепаратистских убеждений и нежелания исполнять некоторые указы Мадрида. Поэтому были объявлены досрочные выборы парламента, в надежде, что каталонцы, наконец, поймут, что голосовать за сторонников отделения бессмысленно: власть в автономии они не получат.

А вышло наоборот: националисты показали свой лучший результат. У них 51% голосов и шансы сформировать собственное правительство. Возможно, к нему, кстати, присоединится все тот же En Comú Podem.

Горячие сторонники чисто националистической коалиции – только «Вместе за Каталонию». Это партия Карлеса Пучдемона – скрывшегося от испанского правосудия в Брюсселе бывшего лидера Католонии и автора неудачной попытки отделения в 2017 году. «Левые республиканцы», напротив, готовы блокироваться и с общеиспанскими партиями, лишь бы те выступали за новый референдум о независимости и за амнистию осужденным каталонским националистам.

Горечи к фиаско Мадрида добавляет поражение другой «системной» партии – народников. Она построила свою избирательную кампанию на мобилизации правоцентристского электората, выступающего против отделения от Испании. А добилась только того, что унионистский избиратель ушел к Vox, у которой теперь в парламенте Каталонии аж 11 мандатов. В «Эль-Паис» с тревогой рассуждают, уж не сдвинется ли теперь идеология Народной партии в сторону правого радикализма? Раз уж защитниками единства страны избиратели теперь считают Vox, то у лидера народников Пабло Касадо будет великий соблазн поиграть в радикально-консервативные идеи. Что хуже для единства Испании, такие защитники или откровенные сепаратисты, лучше уж не гадать. И то, и другое плохо.

Неудачную попытку властей Испании приструнить зарвавшихся каталонских националистов эксперты объясняют, скажем так, оптимистически и пессимистически. Оптимисты ссылаются на объективный фактор – коронавирус. В стране – карантин. Многие избиратели просто побоялись прийти на участки, поэтому и получилась низкая явка. Оптимисты, правда, не объясняют, почему среди желающих, наперекор пандемии, проголосовать большинством оказались сторонники независимости, а не унионисты. Пессимистическая точка зрения гласит, что своими бесконечными попытками отучить Каталонию от помыслов о независимости власти Испании добились обратного эффекта. Умом каталонцы понимают, что отделение вряд ли возможно, а если состоится, то принесет больше проблем, чем благ. Но сердце требует выразить свое глубокое неприятие Мадриду. Сердцу, под красный цвет которого – полоски национального флага Каталонии, не прикажешь. В этом с каждыми новыми выборами в строптивой автономии убеждаются центральные власти Испании. Но как иначе раз и навсегда избежать угрозы распада страны они, увы, не знают.