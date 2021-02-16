Каталонцы проголосовали против Испании сердцем
Спустя три года после неудачной попытки отделения Каталонии, над Испанией снова отнюдь не безоблачное небо. Стране опять грозит распад. Впервые за долгие годы каталонские националисты триумфально выиграли выборы в местный парламент и, судя по первым дням после этой победы, могут не пустить ни одну общеиспанскую партию в правительство региона.
Буквально сразу же после воскресных парламентских выборов лидер местных социалистов, бывший министр здравоохранения Каталонии Сальвадор Ильа заявил, что собирается идти в премьер-министры автономии. В Мадриде его горячо поддержали. Глава испанского правительства Педро Санчес, сам социалист, не стеснялся агитировать за своего единомышленника в ходе избирательной кампании. Все-таки в автономии не так много популярных партий, выступающих за единую Испанию. Социалисты, да крайне правый Vox (по латыни – «Голос»), которым в Мадриде могут пугать, говоря о возрождении франкизма, но никак не поддерживать – вот, в общем-то, и все, на сегодняшний день, влиятельные силы сторонников единой и неделимой державы. Кроме того, и сами досрочные выборы в парламент Каталонии испанские власти, считай, инициировали в надежде на победу местных социалистов.
Надо отдать должное: результат Ильа и его соратники показали неплохой. По итогам выборов они – первые. Полученные 23% голосов обеспечили социалистам 33 мандата в 135 местном парламенте Каталонии.
Однако во вторник Ильа сделал весьма разочаровавшую его сторонников, но нельзя сказать, чтоб неожиданную запись в твиттере: не получается у него создать правящую коалицию. Есть некие надежды на договоренность с альянсом En Comú Podem («Вместе мы можем»), который объединяет местных левых. Но, во-первых, не факт, что она, эта договоренность, состоится. В левый альянс входят и те, кто выступает за новый референдум о независимости. А во-вторых, для создания правительственной коалиции союза с En Comú Podem не хватит.
Ведь подлинные победители выборов – три националистические партии: «Левые республиканцы» (33 места в парламенте), «Вместе за Каталонию» (32 мандата) и «Кандидатура народного единства» (9 мандатов). Их как раз и собирались потеснить центральные власти путем нехитрой комбинации. Через суд главе правительства и члену «Вместе за Каталонию» Киму Торре было запрещено временно занимать выборные должности, из-за его сепаратистских убеждений и нежелания исполнять некоторые указы Мадрида. Поэтому были объявлены досрочные выборы парламента, в надежде, что каталонцы, наконец, поймут, что голосовать за сторонников отделения бессмысленно: власть в автономии они не получат.
А вышло наоборот: националисты показали свой лучший результат. У них 51% голосов и шансы сформировать собственное правительство. Возможно, к нему, кстати, присоединится все тот же En Comú Podem.
Горячие сторонники чисто националистической коалиции – только «Вместе за Каталонию». Это партия Карлеса Пучдемона – скрывшегося от испанского правосудия в Брюсселе бывшего лидера Католонии и автора неудачной попытки отделения в 2017 году. «Левые республиканцы», напротив, готовы блокироваться и с общеиспанскими партиями, лишь бы те выступали за новый референдум о независимости и за амнистию осужденным каталонским националистам.
Горечи к фиаско Мадрида добавляет поражение другой «системной» партии – народников. Она построила свою избирательную кампанию на мобилизации правоцентристского электората, выступающего против отделения от Испании. А добилась только того, что унионистский избиратель ушел к Vox, у которой теперь в парламенте Каталонии аж 11 мандатов. В «Эль-Паис» с тревогой рассуждают, уж не сдвинется ли теперь идеология Народной партии в сторону правого радикализма? Раз уж защитниками единства страны избиратели теперь считают Vox, то у лидера народников Пабло Касадо будет великий соблазн поиграть в радикально-консервативные идеи. Что хуже для единства Испании, такие защитники или откровенные сепаратисты, лучше уж не гадать. И то, и другое плохо.
Неудачную попытку властей Испании приструнить зарвавшихся каталонских националистов эксперты объясняют, скажем так, оптимистически и пессимистически. Оптимисты ссылаются на объективный фактор – коронавирус. В стране – карантин. Многие избиратели просто побоялись прийти на участки, поэтому и получилась низкая явка. Оптимисты, правда, не объясняют, почему среди желающих, наперекор пандемии, проголосовать большинством оказались сторонники независимости, а не унионисты. Пессимистическая точка зрения гласит, что своими бесконечными попытками отучить Каталонию от помыслов о независимости власти Испании добились обратного эффекта. Умом каталонцы понимают, что отделение вряд ли возможно, а если состоится, то принесет больше проблем, чем благ. Но сердце требует выразить свое глубокое неприятие Мадриду. Сердцу, под красный цвет которого – полоски национального флага Каталонии, не прикажешь. В этом с каждыми новыми выборами в строптивой автономии убеждаются центральные власти Испании. Но как иначе раз и навсегда избежать угрозы распада страны они, увы, не знают.