Лукашенко снова предложил экспортировать нефтепродукты через российские порты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко «в качестве основы для проведения переговоров» одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о поставке нефтепродуктов через российские морские порты.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов из Беларуси, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны через российские морские порты, в качестве основы для проведения переговоров. Соответствующий указ глава государства подписал 16 февраля. Александр Лукашенко уполномочил Министерство транспорта и коммуникаций на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта», – сообщает сайт президента Белоруссии.

В сентябре 2020 года, после переговоров с президентом России Владимиром Путиным, Лукашенко уже выражал готовность переориентировать грузопотоки с Прибалтики на Россию.

«Также очень серьезно говорили о переориентации грузопотоков с Прибалтики на Питер. Я ему сказал прямо: «Если вы предложите такие условия, как мы имеем в Прибалтике, нам всё равно», – заявил тогда Лукашенко.