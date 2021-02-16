Минсельхоз не получал жалоб на рост цен на мясо

Минсельхоз РФ не получал обращения переработчиков мяса в связи с ростом цен на сырье, рассказали в министерстве. По сравнению с прошлыми годами стоимость продукции практически не изменилась, отмечают в ведомстве.

«На вторую половину февраля цены сельхозтоваропроизводителей на свинину составляют 151,8 руб. за кг, что сопоставимо с уровнями аналогичной даты 2019 и 2018 годов. В начале 2020 года отмечалось снижение цен на свинину вследствие перенасыщения рынка и их последующее постепенное восстановление до текущих значений», - прокомментировали ситуацию в Минсельхозе. В ведомстве обратили внимание, что аналогичная ситуация складывается и с ценами на мясо птицы.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что мясоперерабатывающие компании добиваются от ритейлеров повышения уровня закупочных цен на готовую продукцию на 10-15%. Свои запросы они аргументировали подорожанием свинины и мяса курицы.

Данную информацию подтвердили газете в сети супермаркетов «Лента», пояснив, что поставщики просят поднять цены приблизительно на 10%. При этом в Минсельхозе подчеркивают, что в последние годы отрасль интенсивно развивается, наращивая объемы производства. Данный факт позволяет сохранить стабильный уровень оптовых цен на мясо.

