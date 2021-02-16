На газораспределительном узле Луганска произошел взрыв, который вызвал пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС Луганской народной республики (ЛНР).

«Приблизительно в 23:05 произошел взрыв неустановленного происхождения с последующим возгоранием на газораспределительном узле в Луганске по улице Вторая Беломорская. Высота пламени достигает 20 м», – цитирует сообщение МЧС агентство Луганскинформцентр.

«РИА Новости» сообщает, что причиной взрыва в Луганске, предположительно, стал газ высокого давления.

Об этом сообщил в Telegram-канале представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

«Взрыв на окраине Луганска. По всем признакам газ высокого давления», – написал Мирошник.