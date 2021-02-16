Цены на нефть растут на фоне перебоев добычи в США

Мировые цены на нефть 16 февраля показывают положительную динамику на фоне снижения добычи и переработки сырья в Техасе из-за холодов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.47 по московскому времени стоимость фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставкой в апреле прибавила в цене 0,52%, достигнув отметки $63,63 за баррель, мартовские фьючерсы на сорт WTI росли на 1,38%, до $60,29 за баррель.

Аналитики продолжают отслеживать ситуацию с аномальными холодами в США, из-за которых крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы вынуждены приостановить работу. В частности в ночь на 16 февраля временно остановили работу компании Motiva и Exxon Mobil, передает Bloomberg.

В Порт-Артуре, штата Техас, компания Total продолжает работу, но на минимальных мощностях. Кроме того, 15 февраля агентство сообщало о сокращении добычи на 1 миллион баррелей в сутки в Permian Basin (Техас).

По мнению старшего аналитика по сырьевым товарам VI Investment Уилла Сунгчила Юна, из-за сокращения «глобального предложения» цена нефти американской марки WTI в $65 за баррель «больше не кажется невозможной».

