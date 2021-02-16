Необычная инициатива во фракции «Единой России»

На фоне стабильного течения законотворчества Госдумы в сторону умножения числа запретов инициатива депутата Андрея Барышева о смягчении санкций за нарушение КоАП стала совершенной неожиданностью. Так ее и восприняли его коллеги по фракции.

15 февраля депутат внес законопроект «О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях» с предложением исключить из статьи 20.2 (о нарушении порядка организации либо проведения митинга) пункты 5 и 6, в которых указаны санкции за нарушения. А статью 20.2.2 — о повлекшем нарушение общественного порядка «одновременном пребывании» граждан, предлагается целиком отметить. Эти пункты и статья не касаются случаев причинения реального и серьезного ущерба или вреда в результате проведения мероприятий.

Положения статьи 20.2.2 были сформулированы в их нынешнем виде с подачи единоросса Александра Сидякина в мае 2012 года, после массовых демонстраций на Болотной площади. В 2014 году ее еще раз ужесточили: штраф увеличился в 150 раз, до 300 тысяч рублей. Была добавлена опция приговаривать участников митингов к арестам до 40 часов.

СПРАВКА

Из КоАП РФ

Статья 20.2. Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования

5. Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 настоящей статьи, — влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.

6. Действия (бездействие), предусмотренные частью 5 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, - влекут наложение административного штрафа в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей, или обязательные работы на срок до двухсот часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Статья 20.2.2. Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. (Статья предусматривает штрафы на граждан от 150 тыс. до 300 тыс. руб,. или обязательные работы на срок до двухсот часов, или до двадцати суток ареста, а также более высокие штрафы для должностных и для юридических лиц — до 1 млн руб.)

Данные статьи ограничивают свободы человека, пишет депутат в пояснительной записке к законопроекту, а законопроект «направлен на восстановление и защиту гарантированных Конституцией РФ прав граждан, определяющих ценность и значимость каждого гражданина». Он указывает, что понятия «массовое присутствие граждан» и «группа граждан», используемые при определении таких мероприятий, не раскрыты в количественном выражении. Из чего следует, продолжает автор документа, что любое скопление граждан, не попадающие под мероприятие, регламентированное Законом о митингах, может быть квалифицировано как нарушение и будет основанием для привлечения к административной ответственности.

На сегодняшний день правоприменительная практика по данному вопросу оказывает абсурдность данной нормы, позволяющей правоохранительным органам действовать на свое усмотрение, что существенно обостряет негатив граждан по отношению к органам власти, объясняет свою инициативу Барышев.

Вдвойне революционным эти предложения сделал факт принадлежности депутата не к одной из оппозиционных фракций, а к фракции правящей партии. Той самой, голосами которой все законопроекты — в том числе и о введении в КоАП упомянутой статьи — в Госдуме и принимались.

Два этих фактора вместе взятые сделали 55-летнего депутата Барышева в глазах прессы едва ли не потрясателем основ и заставили обозревателей высказывать предположения, что Барышев своим неожиданным поступком готовит почву для перехода в оппозицию, где такие инициативы выглядят более органично (например, в «Яблоко»). Сам герой публикаций эти предположения опровергает.

Когнитивный диссонанс ощутили и однопартийцы Андрея Барышева. Первый замглавы фракции ЕР Андрей Исаев сразу же заявил, что фракция никакого отношения к законопроекту не имеет и это сугубо личная инициатива его коллеги. Сам Барышев также подтверждает, что внес свои поправки в КоАП без консультации с фракцией. В понедельник он направил свой проект в профильный комитет по госстроительству и законодательству для заключения.

«Самая эффективная фракция»

Андрей Барышев не первый раз «выпиливается» из стройных рядов правящей партии, в которой он состоял почти с самого момента ее основания. В 2013 году его даже исключили из ЕР — за поступок, несовместимый с партийной дисциплиной как ее понимают единороссы. А именно — за критику губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Правда, остракизм продлился всего год — в 2014-м Барышев избрался депутатом челябинского областного заксобрания при поддержке регионального отделения ЕР (но, уточняет он, не в качестве ее члена). Юревич в том же году ушел в отставку «по собственному желанию», а в 2017 году был заочно арестован Свердловским облсудом и объявлен в международный розыск по обвинениям во взяточничестве.

Свободомыслие не очень приветствуется в партии и в ее фракциях, партийным мейнстримом является требование придерживаться солидарных и заранее согласованных позиций, сказал Барышев в разговоре с «Экспертом Online».

«Я считаю, что меня делегировала в Госдуму не партийная организация, так как я в партии не состою и избирался как одномандатник, а полмиллиона моих избирателей. Я когда вступал в партию в 2003 году, видел ее как прогрессивную силу, способную двигать Россию вперед, а не назад. К сожалению, за прошедшие годы эти первоначальные здоровые принципы заметно размылись. Я в Госдуме вошел во фракцию “Единой России” по сугубо прагматическим соображениям — это самая эффективная фракция в составе парламента для продвижения законодательных инициатив», — объяснил он, почему продолжает сидеть на двух стульях.

Сам Барышев, впрочем, обижается на предположения, что пользоваться преференциями, которые дает членство во фракции правящей партии, но при этом отказываться нести обязанности, которые такое членство налагает — само по себе не самая последовательная линия. В поддержку своей позиции депутат даже цитирует слова из песни Владимира Высоцкого «Не лучше ли при жизни быть приличным человеком»: «Я отдаю себе отчет, что выиграть выборы в сентябре без административного ресурса — задача очень сложная. Но для меня это не самоцель», — утверждает парламентарий.

Он также отвергает предположения, что его новая законодательная инициатива стала следствием «эмоционального выгорания», которое в свою очередь было вызвано многолетним пребыванием в одном коллективе с людьми, чьи политические и гражданские взгляды резко диссонируют с его собственными.

«Я совершенно не обижаюсь на моих коллег за то, что мои законопроекты по три-четыре года не находят понимания во фракции. Я многократно критиковал саму процедуру прохождения законопроектов, при которой судьба законопроекта зависит от его оценки чиновниками — как будто мы не самостоятельная ветвь власти. И многие коллеги меня в этом поддерживают, но только неофициально. К сожалению, регламент фракции составлен таким образом, что депутату сложно выражать свою позицию, не вступая в конфликт с этими правилами»,— жалуется Барышев.

Есть ли у депутата понимание, что его последний законопроект имеет нулевой шанс пройти через Комитет по госстроительству, потому что это можно трактовать так, что изначальное одобрение поправок в КоАП нарушало конституционные принципы? «Я считаю, что вода камень точит», — уклончиво отвечает он.

«Если бы не было декабристов и прочих борцов за народную свободу, кто может сказать, было ли бы в России отменено крепостное право? Об этом нужно говорить, даже если нет сиюминутных шансов, что тебя поддержат. Надо возвращать парламенту статус места для дискуссий, статус института демократии. Считать меня каким-то раскольником совершенно неправильно, ведь я как депутат имею право на законодательную инициативу», — говорит депутат Барышев.

Переобуться в полете

Независимо от субъективных намерений конкретного депутата, его демарш может сыграть ему на руку в ходе предвыборной кампании, не исключает доцент кафедры госуправления и политических технологий Государственного университета управления Олег Яхшиян. Он делает такое допущение, исходя из прогноза, что в ходе предстоящих выборов мы увидим еще немало попыток кандидатов «переобуться в полете».

«Эти попытки могут быть вызваны сомнениями тех или иных членов “Единой России” в избираемости с официальной платформы своей партии. Причем не исключено, что такие попытки молчаливо одобряются руководством ЕР. Во-первых, оно само провозгласило политику “обновленчества”, а во-вторых, покуда такие инциденты остаются частными случаями, их можно использовать в качестве политтехнологических экспериментов. Если кандидаты-|диссиденты” покажут хорошие результаты в своих округах, их опыт может быть использован и лояльными кандидатами. Ведь для партии главная задача — получить максимальное количество мандатов, а каким способом этого достичь — вопрос сугубо инструментальный», — высказал он свое мнение «Эксперту Online».

Как полагает политолог, российский избиратель за последние несколько электоральных циклов уже приучился к тому, что партийный бренд и баллотирующийся под ним кандидат могут иметь очень мало общего. Обычные люди в основном голосуют не за бренд, а за личность. И если они видят на клетке слона (в случае с ЕР это будет медведь) надпись «буйвол», они скорее поверят своим глазам, чем надписи, убежден Яхшиян.

«Избирателей сегодня уже не будет шокировать, если кандидат от “Единой России” станет выступать с критикой действующей власти. Электорату ведь постоянно внушают, что партия власти стремится обновить кадровый состав, произвести ребрендинг. Если какой-то ее кандидат решил, сознательно или нет, произвести разведку боем — зачем партия будет вставлять ему палки в колеса? Оттого, что в ее рядах нашелся один или даже два таких оригинала, позиции партии ничуть не ослабеют. А в случае их успеха их можно пригласить себе во фракцию», — считает он.

Многоквартирная инициатива

Зампредседателя научного совета ВЦИОМ, сопредседатель Совета национальной стратегии Иосиф Дискин склонен согласиться с самооценкой депутата Барышева, что никаким раскольничеством его инициатива даже близко не является. Дискин предлагает вспомнить советского времени остроту про то, что политическая система в СССР была «однопартийной, но многоквартирной».

«Те статьи КоАП, которые предлагает отредактировать Барышев, были внесены правительством в тесном взаимодействии с ГПУ Президента РФ. Но как и в советской системе, сегодня внутри власти тоже есть различные “квартиры”. И их жильцы постоянно взаимодействуют на общей кухне, каковой сегодня является «Единая Россия». Часть из них полагает, что стабильность системы надежнее обеспечить силовыми и административными средствами, “бетонируя все щели” (выражение принадлежит политтехнологу Игорю Минтусову). Другая часть — что вернее использовать политико-идеологические инструменты. Но цель у обеих остается одна и та же — сохранять стабильность существующей системы», — сказал он «Эксперту Online».

По мнению Дискина, демарш Барышева ни в коей мере не является политическим самоубийством, потому что он не может не понимать, что внесенный им законопроект ни при каких обстоятельствах не дойдет даже до первого чтения. Смысл инициативы — исключительно в том, чтобы сделать политическое заявление о готовности власти делать «работу над ошибками» и, соответственно, свои ошибки признавать. Ведь готовность признавать свою неправоту — это качество сильной и уверенной в себе личности, и это утверждение в полной мере применимо ко власти как к коллективной «личности». Барышев так и пишет в пояснительной записке: «Целью законопроекта является восстановление доверия общества к власти».

«Барышев ведь этой цели уже добился — сделай это заявление представитель оппозиционной партии, на него мало кто бы обратил внимание. А то же самое заявление, исходящее из фракции «Единой России», моментально получило широкий резонанс. И я почти не сомневаюсь, что он получит поддержку той части кремлевских элит, которая предпочитает “мягкие” инструменты управления обществом силовым инструментам. И что эта часть поддержит Барабашева в его предвыборной кампании в следующую Думу», — прогнозирует Дискин.

Инициатива Барышева — уже не первый случай фронды в рядах правящей партии. Ранее другой член ее фракции, Вячеслав Лысаков, также не нашел понимания у своих коллег после неоднократной критики в их адрес, как политической, так и персональной. 13 октября 2020 года Госдума освободила Лысакова от должности первого зампредседателя уже комитета по госстроительству. Тогда политологи тоже попытались спекулировать о планах депутата идти на выборы в сентябре 2021 года не от «Единой России», а от какой-то другой партии, что сам Лысаков не подтвердил, но и не исключил.