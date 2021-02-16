Правительство дополнительно выделило 25 млрд рублей на больницы

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 25,4 млрд рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

«Из-за распространения коронавируса нагрузка на медицинские организации продолжает оставаться высокой. Это требует дополнительных расходов, которые не предусмотрены в бюджетах территориальных фондов ОМС.

Решение о выделении средств из резервного фонда было принято на заседании Правительства 12 февраля. Михаил Мишустин отметил, что такая поддержка позволит больницам и поликлиникам своевременно и в полном объёме оказывать помощь пациентам», – сказано на официальном сайте российского правительства.