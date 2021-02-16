Премьера спектакля «Благоволительницы» в Театре на Бронной

Предпремьерные показы состоятся 19 и 20 февраля, 4 и 16 марта: https://mbronnaya.ru/performances/blagovolitelnitsy

Почти 1000 страниц текста, архивные документы, мифология — сложнейшее литературное полотно, исследованию которого посвящены целые книги, передано в руки молодого режиссёра-дебютанта. Театр на Бронной идёт на художественный эксперимент.

Постановка в России состоится спустя 15 лет после того, как «Благоволительницы» были опубликованы впервые. В 2006-м году, в год публикации самого произведения, автор Джонатан Литтелл получил наиболее престижные литературные награды: Гран-при Французской академии и Гонкуровскую премию. На сегодняшний день сам факт постановки текста в России может стать резонансным — долгие годы Джонатан Литтелл отказывал российским режиссерам.

Спектакль рассчитан на небольшое число зрителей и проходит в камерном формате. Ограниченное количество мест исключает коммерческую выгоду, данный проект стоит рассматривать как программное движение по работе с молодыми режиссерами и продолжение творческих поисков новых для театра авторов. В связи с чем билеты на спектакль «Благоволительницы» продаваться не будут. Вход осуществляется по приглашениям либо на основе заявки по специальной анкете на сайте театра.

По сюжету главный герой романа, от имени которого строится повествование, Максимилиан Ауэ, — эсэсовец, офицер вермахта, борющейся со своей внутренней жертвенностью, паническими атаками, тягой к однополой близости и ненавистью к матери. Служба в нацистской армии проведет его через Бабий Яр и оккупированный Кавказ, разрушенный Сталинград, затем Аушвиц и Берлин — в момент его падения. Эти места — психологические этапы для Максимилиана Ауэ — интеллектуала и доктора юриспруденции. Ауэ — не фанатик идей нацизма. Его история — история заложника, человека, попавшего в мясорубку событий, винтика в государственной системе, который вынужден разделить общую вину и стать палачом. История обычного человека, против желания становящегося воплощением зла, и в конце концов, это зло оправдывающего и с ним сживающегося.