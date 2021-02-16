Прокурор просит оштрафовать Навального на 950 тыс. руб. по делу о клевете

Государственное обвинение просит назначить оппозиционеру Алексею Навальному штраф в 950 тыс. руб. по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, передает агентство «Интерфакс».

«Прошу назначить Навальному наказание в виде штрафа в размере 950 тыс. руб. в доход государства», — цитирует агентство прокурора Екатерину Фролову.

В общей сложности, учитывая дело по «Ив Роше», обвинение просит для Навального наказание в три года шесть месяцев лишения свободы со штрафом в 950 тыс. руб. При этом наказание в виде штрафа прокурор просит исполнять отдельно. Фролова в ходе прений сообщила, что заявление Навального о якобы получении потерпевшим денежной компенсации за съемки в ролике в поддержку поправок в Конституцию, носит публичный характер.

«Квалификационный характер высказываний подсудимого связан с их публичностью», — продолжила прокурор. Она считает, что заявления оппозиционера об оценочном характере его высказывания в адрес ветерана являются попыткой избежать уголовной ответственности. Кроме того гособвинение усматривает в действиях Навального попытку «дестабилизировать общество и дискредитировать факт победы СССР в Великой Отечественной войне».

2 июня 2020 года Навальный снабдил ролик по призыву голосовать за поправки к Конституции телеканала RT комментарием, содержащим заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Артеменко и подрывающие его репутацию. Позже Игнат Артеменко подал на оппозиционера в суд.