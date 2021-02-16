Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией до 17 марта 2021 года.

«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 марта 2021 года», - говорится на сайте российского правительства.

Авиасообщение с Великобританией было прекращено 22 декабря 2020 года в связи с обнаружением на территории Великобритании нового штамма коронавируса.

Ранее сообщалось, Консультативная группа по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG) при правительстве Великобритании заявила, что обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса SARS-CoV-2 чаще приводит к госпитализации и смертям у заразившихся. В отчете собраны данные от девяти научно-исследовательских медицинских организаций, включая Лондонский имперский колледж, университет Эксетера, агентств здравоохранения Шотландии и Англии. По данным Лондонской школы гигиены и тропической медицины, у заразившихся новым штаммом коронавируса вероятность летального исхода на 1,58–1,71 раза больше, чем у тех, кто заразился «обычным» SARS-CoV-2. Лондонский имперский колледж оценил смертность от «британского» штамма на 1,29–1,36 раза выше, университет Эксетер — на 1,7 раза. В среднем риск смерти при заражении «британским» штаммом коронавируса выше на 1,53 раза.

В отчете NERVTAG подчеркивается, что эти данные предварительные и не могут однозначно показать то, насколько «британский» штамм опаснее обычного варианта коронавируса, но, скорее всего, он действительно вызывает более тяжелое течение болезни. Для того, чтобы дать точную оценку летальности «британского» штамма, ученым пока не хватает объема статистических данных.

Наиболее заметно относительное увеличение смертности в возрастной группе старше 55 лет. Среди людей младше 55 лет распространение «британского» штамма не оказывает существенного влияния на смертность.