Россияне рассказали, когда ожидают восстановления своих доходов после пандемии

Почти 53% россиян не потеряли в доходах во время пандемии, говорится в результатах опроса банка «Открытие», имеющегося в распоряжении РИА «Новости». При этом две трети из тех, кто заметил снижение доходов, ожидают полного восстановления материального уровня уже к концу текущего года. Еще 45% респондентов сообщили, что их доходы не изменились, а 8% заявили об их увеличении, пишет «Прайм».

О снижении доходов заявили в ходе опроса 44% респондентов, еще 3% рассказали, что полностью потеряли средства к существованию. У 13% россиян выросли доходы после отмены ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. 75% граждан отметили, что данное событие никак не сказалось на их заработках, но, вполне возможно, что события скажутся на доходах в недалеком будущем.

«Две трети россиян из тех, кто потерял в доходах, рассчитывают на их восстановление до уровня начала 2020 года уже к концу 2021 года. Остальные считают, что на возвращение личных доходов к доковидному уровню понадобится не меньше трех-пяти лет», - говорится в исследовании.

В ходе опроса выяснилось, что 67% сохранили свою прежнюю работу, 10% россиян смогли устроиться на новое место, 11% пока находятся в поиске, а еще 12% рассказали, что не работали и до пандемии.

Опрос банка «Открытие» проводился в период 5-9 февраля среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

