Германия хочет заключить с Вашингтоном новую сделку по «Северному потоку — 2»

Большинство немецких политологов сейчас старательно штудируют изданную в 1987 году книгу об отношениях между Европой и Америкой. Она посвящена проблеме, которая давно портит отношения между США и ФРГ. Повышенный интерес к ней ясен из названия: «Союзник против союзника: Америка, Европа и кризис, вызванный сибирским трубопроводом». Интерес также объясняется фамилией автора, который тогда, 34 года назад, был еще никому неизвестным студентом-юристом, а сейчас возглавляет… Государственный департамент США. Речь идет об Энтони Блинкене, который сейчас является госсекретарем США.

Как следует из книги Блинкена, нынешний кризис из-за «Северного потока — 2» уходит корнями в семидесятые годы прошлого века. Тогда началось строительство газопровода, который должен был связать Европу с огромными месторождениями газа в советской Сибири. В 1981 году администрация Рональда Рейгана ввела санкции против проекта и положила начало одному из самых острых кризисов в истории трансатлантических отношений.

Сейчас история, похоже, повторяется. Россия строит новый газопровод на Запад — «Северный поток — 2» (СП 2), а американцы очень энергично пытаются этому мешать при помощи привычного оружия — санкций, которые, однако, из-за чересчур частого применения потеряли львиную долю своей разрушительной силы. В качестве объяснения своей явно чрезмерной заинтересованности в этом проекте Вашингтон приводит заботу об энергетической безопасности Старого Света, для которой «Северный поток — 2» будет представлять огромную, по мнению американцев, угрозу.

Так же, как в 1981 году, немецкие политики обвиняют сейчас США в ведении экономической войны против близкого союзника, которым являлась тогда и остается сейчас Германия. Политологи надеются сейчас, что новый госсекретарь принесет новый подход к решению этого конфликта. Основания для этого у них, возможно, и имеются. По крайней мере, около четырех десятилетий назад Энтони Блинкен считал, что для Америки важнее хорошие отношения со своими союзниками, чем возможность диктовать, как им строить экономические отношения с Москвой.

Так, например, считает депутат бундестага от Христианско-демократического союза (CDU) Андреас Ник: «У меня сложилось впечатление, что он (Блинкен) считает, что с союзниками так не поступают и санкции против них не вводят. Мы ему доверяем».

В Берлине сейчас все работают над предложениями по «Северному потоку — 2», от которых американской стороне трудно будет отказаться. Обсуждается, к примеру, идея отключения газопровода в том случае, если Россия будет давить на Украину, снижая объемы газа, проходящего по ее территории. Кроме того, что такой механизм отключения газопровода может помочь Берлину наладить отношения с Вашингтоном, он, по мнению авторов идеи, даст немцам и мощное орудие давления на Москву.

В США заинтересовались идеей, но тут же возникли разногласия по ее техническому оформлению: в Вашингтоне хотят, чтобы механизм отключения «Северного потока — 2» был автоматическим и чтобы к переговорам был привлечен и Киев, а Берлин настаивает на «ручном» отключении газопровода, т.е. в каждом конкретном случае предполагается оценивать, оказывает ли Россия давление на Украину или нет, и после этого принимать решение об отключении.

Имеются минусы у идеи отключения «Северного потока — 2» и в правовом поле. Оператор может подать в суд иск к немецким властям, если они остановят поток газа, проходящего по дну Балтийского моря.

Обсуждается также идея закончить строительство газопровода, но не спешить с вводом его в эксплуатацию до тех пор, пока Россия не изменит своего поведения. Речь идет об освобождении Алексея Навального, например, или о ситуации на востоке Украины.

Главная проблема для тех немцев, кто хочет договориться с американцами по «Северному потоку — 2», в том, что крайне жесткую позицию США по газопроводу поддерживают как демократы, так и республиканцы, т.е. санкции против проекта пользуются безоговорочной поддержкой обеих партий в Конгрессе. Появившиеся после 20 января разговоры о том, что Госдеп может ослабить санкции, вызвали резкое недовольство в Конгрессе.

Члены сенатского комитета по международным делам республиканец Джим Рич и демократ Джин Шахин написали в прошлую пятницу Джо Байдену письмо, в котором выражают обеспокоенность, что США могут отменить санкции, чтобы наладить отношения с Германией.

Сам Байден всегда относился к «Северному потоку — 2» отрицательно и называл его и во время избирательной кампании, и в первые дни после переезда в Белый дом «плохой сделкой для Европы». В 2016 году по время рабочей поездки по Европе вице-президент Байден много говорил о своем негативном отношении к проекту.

В годы пребывания в Белом доме президента Обамы администрация использовала тактику затягивания строительства, так называемую «смерть от тысячи порезов». Сейчас складывается (пока, по крайней мере) впечатление, что Джо Байден намерен придерживаться такой же тактики.

Вашингтон не меньше Берлина хочет вернуть отношения с немцами в прежнее русло. В Америке считают Германию очень важным союзником по множеству вопросов, начиная от противостояния с Китаем и заканчивая переговорами с Ираном и климатическими проблемами. Если решить проблему с «Северным потоком — 2», полагают в Вашингтоне, можно будет заняться решением общей программы. В Берлине с таким подходом согласны.

Кстати, немцы считают, что история позволяет надеяться на лучшее. В 1982 году администрация Рейгана после возмущенной реакции европейских союзников санкции отменила.