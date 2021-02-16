Стоимость акций «Роснефти» установила исторический максимум

Во вторник, 16 февраля, на Московской бирже акции «Роснефти» преодолели предыдущий исторический максимум в 525 рублей – стоимость одной акции составила 528 рублей.

В результате «Роснефть» на Московской бирже стала лидером по капитализации среди компаний российского нефтегазового сектора, опережая «Газпром» примерно на 150 млрд рублей. Общая капитализация «Роснефти» на лондонской бирже опережает капитализацию «Газпрома»

на 1,7 млрд долларов.

Бумаги «Роснефти» растут на фоне сильной отчетности и потенциала проекта «Восток Ойл», считают эксперты фондового рынка.

Котировки бумаг «Роснефти» растут четвертую торговую сессию подряд. За этот период рост бумаг до нового максимума составил 7,5%. С начала года прирост составил 21,42%.

«Роснефть» по итогам 2020 года получила 147 млрд руб. чистой прибыли на фоне нестабильной макроэкономической ситуации, доложил вчера глава компании Игорь Сечин президенту России Владимиру Путину. Глава «Роснефти» в беседе с президентом назвал компанию единственным из отчитавшихся к этому моменту мейджеров, получившим в 2020 году прибыль.

Благодаря высоким результатам работы компания подготовила основу для выплаты дивидендов в объеме 50% от чистой прибыли по итогам 2020 года.

«Чистая прибыль превзошла консенсус-прогноз в 2,4 раза», - отмечается в обзоре банка Morgan Stanley озаглавленном «Роснефть» - результаты квартала, который запомнится надолго: Восток Ойл движется вперед». Не ожидавшиеся рынком дивиденды компании могут составить от 6,9 рублей на акцию (по оценке JP Morgan) до 7,7 рублей на акцию (по оценке UBS).

Финансовые результаты года и раскрытые «Роснефтью» в отчетности подробности проекта «Восток Ойл» позволили пересмотреть целевую стоимость бумаг компании. «Роснефть» в декабре 2020 г. закрыла сделку по продаже 10% «Восток ойл» швейцарскому трейдеру Trafigura за 7 млрд евро. «Результат последних новостей – это более прибыльная и быстрорастущая «Роснефть», приносящая большую ценность для акционеров», - соглашаются в «Ренесанс Капитал».

Эксперты повысили целевую цену «Роснефти» на 23% до 700 руб. за акцию (9,5 долл./ГДР) с 570 руб. за акцию (7,6 долл./ГДР). «Сумма сделки по продаже доли компании Trafigura оказалась выше ожиданий рынка», – говорят в Raffеisen Bank.