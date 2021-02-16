Суд в Нидерландах обязал правительство отменить комендантский час

Окружной суд Гааги принял решение отменить комендантский час в Нидерландах, так как он нарушает право на свободное передвижение и собрание, сообщает РБК со ссылкой на нидерландский портал судебной информации.

В суде заявили, что комендантский час в Нидерландах был введен на основании закона о чрезвычайных полномочиях гражданской власти, согласно которому правительство имеет право ввести данную меру в исключительных обстоятельствах. При этом судебная власть не увидела оснований для этого в ситуации с коронавирусом. Суд предписал прекратить действия королевского указа о комендантском часе и соответствующего постановления, а также оплатить судебные издержки в размере 1769 евро. Иск подавала организация Viruswaarheid («Правда о вирусе») из Роттердама.

Комендантский час был введен на период с 23 января 2021 до з марта 2021 года – с 21:00 до 4:30 гражданам запрещено выходить на улицу.

В Нидерландах проходили многочисленные акции протеста против введения комендантского часа, которые перерастали в столкновения демонстрантов с полицией.

Ранее сообщалось, что суд в немецком городе Веймар, рассматривая дело о нарушении коронавирусного карантина местным жителем, оправдал его, охарактеризовал карантинные меры в целом как «катастрофичное ошибочное решение» и признал их противоречащими Конституции ФРГ.

В 19-страничной мотивировочной части судебного решения говорится о том, что ограничения контактов в целом являются «противозаконными, нарушающими табу и обеспечение неприкосновенности человеческого достоинства». Судьи заявили, что политики подрывают основы общества и недопустимым образом ограничивают основные свободы, что ведет к «драматическим последствиям для всех сфер жизни человека».

В своих благонамеренных действиях власти основываются на неверных предположениях, сказано в обосновании судебного решения.