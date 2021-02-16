Аномальные холода оставили американцев без электричества, а американскую энергетику – без нефти

Стужа, которая пришла с арктического севера на побережье Мексиканского залива, не только привела к дальнейшему росту цен на нефть, но и больно ударила по энергетике США. Особенно сильно досталось главному нефтепроизводящему американскому штату – Техасу, где расположены еще и крупнейшие в стране нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

Рекордно низкие температуры спровоцировали очень мощный всплеск в потреблении электроэнергии, привели к замерзанию нефте- и газопроводов и заставили техасского оператора электросетей начать веерные отключения электричества в штате. В результате, по разным данным от 3 до 4 миллионов техасцев остались без электроэнергии и тепла, а президент Байден был вынужден объявить в штате в понедельник, 15 февраля, чрезвычайное положение.

Специалисты считают, что если аномальные холода продлятся длительное время, то в США может возникнуть дефицит бензина. По крайней мере, в Техасе многие нефтеперерабатывающие заводы прекратили работу.

Motiva Enterprises объявила о прекращении работы в Порт Артуре на крупном нефтеперерабатывающем комплексе, включающем и крупнейший в стране НПЗ, который производит ежедневно более 630 тыс. баррелей нефтепродуктов.

«Беспрецедентно низкие температуры заставили нас последовательно закрыть все предприятия нашего комплекса Port Arthur Manufacturing Complex,- говорится в заявлении компании.- Мы очень внимательно следим за погодой и возобновим работу, как только это позволят правила техники безопасности».

Закрыла отдельные предприятия своего комплекса в Корпус-Кристи, включая и НПЗ, производящий 167,5 тыс. баррелей нефтепродуктов в день, и нефтяная компания Citgo Petroleum Corp.

Еще один крупный комплекс в Хьюстоне, принадлежащий компании LyondellBasell и производящий 263,8 тыс., работает на минимальную мощность и может полностью закрыться в любую минуту.

Остановилась работа и на большинстве предприятий комплекса Galveston Bay нефтяной компании Marathon, который производит 585 тыс. баррелей нефтепродуктов каждый день.

Из крупных нефтяных предприятий штата в нормальном режиме продолжает работать, пожалуй, лишь один крупный НПЗ Beaumont мощностью 369 тыс. баррелей нефтепродуктов ежедневно, принадлежащий Exxon. Впрочем, администрация комплекса предупредила, что вполне возможны и даже вероятны перебои в работе и остановки.

К фактической остановке техасской нефтеперерабатывающей отрасли привели не только аномальные морозы в самом Техасе, при которых столбик термометра опускается до -22°С, но и резкое снижение добычи нефти в главном месторождении сланцевой нефти в США - в Пермском бассейне, значительная часть территории которого находится в Техасе. Она вызвана все теми же перебоями с подачей электроэнергии, вызванными холодами, которые обрушились на большую часть территории США, включая юг страны.

Негативно сказываются сильные морозы и на пропускной способности нефте- и газопроводов. Пришлось, к примеру, закрыть вентили оператору Enbridge Inc на нефтепроводе мощностью 585 тыс. баррелей нефти в сутки, по которому нефть идет из крупнейшего в Америке нефтехранилища в Кушинге, штат Оклахома, в терминал поблизости от Понтиака, штат Иллинойс.

Холодно сейчас в Америке везде. В том числе и в солнечной Калифорнии, где у энергетиков тоже проблемы из-за погоды. Как сообщает агентство Reuters, готовится остановить работу своего нефтеперерабатывающего завода в Пасадене из-за морозов и Chevron Phillips Chemical Co.