В результате ракетного удара по американской базе в Ираке есть погибший и раненые

Официальный представитель международной коалиции «Операция непоколебимая решимость» (OIR) американский полковник Уэйн Маротто сообщил об одном погибшем и шести раненых в результате ракетного удара по американской базе в Ираке

"Предварительная информация свидетельствует о том, что сегодня ночью коалиционные силы в Эрбили подверглись неприцельному огню. Погиб один гражданский подрядчик, ранения получили пять гражданских и один военнослужащий США», – написал Уэйн Маротто в твиттере.

В ночь с понедельника, 15 февраля, на вторник американская военная база в иракском городе Эрбиль подверглись минометному обстрелу. По базе было выпущено 14 ракет калибра 107 мм из которых три взорвались возле военных казарм.

Пока никто из иракских группировок не взял на себя ответственности за обстрел.

5 января 2020 года парламент Ирака проголосовал за резолюцию, которая предусматривает отмену соглашения с международной коалицией во главе с США, о размещении иностранных войск на территории страны. Принятие резолюции поддержал премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди.

10 января 2020 года государственный департамент США заявил, что Вашингтон не будет обсуждать с Багдадом вопрос вывода из страны американских войск.