В России за сутки выявлено более 13 тысяч новых случаев COVID

В России за минувшие сутки выявили 13 233 новых случая коронавируса, передает оперштаб. Показатель стал минимальным, начиная с октября прошлого года. Нарастающим итогом в стране насчитывается 4 099 323 случаев инфекции. Умерли за день 459 пациентов. Общее число безвозвратных потерь достигло 80 979. Накануне сообщалось о 14 207 новых случаях коронавируса. Успешно перебороли заболевание 3 624 663 человек, из которых 17 627 человек выписаны из больниц за последние 24 часа.

Москва продолжает оставаться на первом месте по заболеваемости COVID среди регионов. В городе за сутки выявили 1409 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2062 пациента, скончались 60 человек. Далее следуют Санкт-Петербург (+1082), Подмосковье (+643), Нижегородская область (+416) и Воронежская область (+358).

Россия с данным показателем находится на пятом месте в мировом рейтинге стран с наибольшим приростом коронавируса. Лидируют США (27,6 млн случаев), далее следуют Индия (свыше 10,9 млн), Бразилия (более 9,8 млн) и Великобритания (свыше 4 млн), сообщает Университет Джонса Хопкинса.