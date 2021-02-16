В ЦБ обеспокоены действиями мошенников

Преступники все чаще делают попытки вынудить граждан перевести им деньги на счет в другом банке, чтобы организация не смогла предотвратить преступление, рассказал первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка России Артем Сычев в интервью агентству РИА «Новости».

«Волнует, что злоумышленники уже прекрасно понимают, что если вся эта мошенническая активность идет через платежные системы, то она с большой вероятностью может быть остановлена на стороне банка», - отметил эксперт.

В этой связи злоумышленники перешли на старую схему хищения денег, когда жертву запугивают угрозой потери денег, вынуждая клиента прийти в банк, снять сбережения и перевести их мошеннику на счет.

«Банк, который обслуживает этого клиента, видит просто снятие денег, а куда деньги ушли, он не знает», - отметил сотрудник банка. Он заявил, что данная проблема является серьезным вызовом, требующим отдельной проработки.

При этом Сычев заметил, что россияне перестают быть особо доверчивыми, поэтому мошенникам приходится менять тактику и придумывать новые схемы обмана банковских клиентов.