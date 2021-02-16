Владимир Ефимов: резиденты особой экономической зоны в Москве смогут пройти курс по развитию экспорта

Центр «Моспром» разработал индивидуальную комплексную программу развития экспорта для предприятий особой экономической зоны Москвы. Первые курсы стартуют в феврале и продлятся до конца марта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Специализированная программа поможет предприятиям расширить географию поставок и наладить контакты с новыми потенциальными импортерами, в том числе, за счет организации бизнес-миссий и коллективных экспозиций на зарубежных выставках. Также эксперты Центра подготовят для резидентов аналитические обзоры потенциально интересных зарубежных рынков, которые включают в себя как подробный анализ определенной страны, так и анализ перспектив в конкретных отраслях», - рассказал заместитель мэра.

По словам заммэра, на данный момент около четверти резидентов экспортируют свою продукцию более чем в 25 стран мира. За рубеж поставляют электронику, образовательное и досмотровое оборудование, композиты, оптические решения и другие товары.

«Они (курсы – прим. ред.) включают в себя шесть модулей, на которых эксперты расскажут о госрегулировании, организации экспортной стратегии, эффективном поиске партнеров, специфике документооборота и экспортном таможенном оформлении», - добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Записаться на «Курсы специалиста ВЭД» и узнать подробную информацию можно на сайте особой экономической зоны. Обучение продлится до 23 марта.