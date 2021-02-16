Япония сообщила о намерении выбросить часть партии вакцины Pfizer

Из-за нехватки специализированных шприцев часть вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech, поступившей в Японию, придется выбросить, рассказал генеральный секретарь кабмина страны Кацунобу Като. Он уточнил, что вакцины из каждого флакона Pfizer и BioNTech хватает на шесть инъекций, при этом выкачать с помощью обычных шприцов можно только пять доз, а все шесть доз — с помощью специализированных.

«Остающуюся во флаконах часть препарата придется выбрасывать», — резюмировал Като. Из-за данного нюанса заказанной партией вакцины можно будет привить не 72 млн, как планировалось, а около 60 млн человек.

«Закупить нужное количество этих особых шприцев нелегко, их по всему миру предлагают не так много. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими производителями», — рассказал генсек.

14 февраля в Японии была одобрена вакцина от коронавируса Pfizer и BioNTech. 17 февраля в стране стартует вакцинация населения. Сообщается, что эффективность препаратов достигает 95%.