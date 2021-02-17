Акции дня: «Русал» растет лучше рынка

Акции «Русала» (входит в En+ Group) торговались лучше рынка на Мосбирже в среду, 17 февраля. За день бумаги подорожали +1,95% до 38,225 рублей за акцию.

Акции выросли вслед за ростом на Гонконгской фондовой бирже: в среду в моменте бумаги дорожали на +10,8%, позже рост замедлился до +7,7% (4,2 гонконгского доллара). По мнению экспертов, рост может быть вызван рядом причин. Среди них увеличение стоимости алюминия на мировом рынке, покупка «Русалом» немецкой компании Aluminium Rheinfelden и заключение партнерского соглашения с алюминиевой корпорацией Mingtai, куда «Русал» планирует поставлять алюминий бренда ALLOW. Косвенно на акции также могут влиять новости «Норникеля», где «Русал» владеет значительной долей акций. Ранее акции «Норникеля» включили в четверку «тяжеловесов» индекса MSCI Russia 10/40 по итогам февральской ребалансировки.

Индекс Мосбиржи к концу торгов снизился на -1,67% до 3436,8 пунктов. Индекс РТС упал на -2,11% до 1463,04 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:27 мск составила 63,59 долларов за баррель (+0,38%). Российская валюта слабела – 74,06 рублей за доллар.