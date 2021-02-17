Алексей Чумаков: большой праздничный концерт в Crocus City Hall

События 2020 внесли коррективы в планы поклонников и организаторов, но тем ценнее будет встреча! Сольный концерт артиста состоится в самый подходящий момент — накануне Международного женского дня. Романтичные песни Алексея Чумакова в живом исполнении станут отличным подарком к празднику для его многочисленных поклонниц.

В этом году у артиста юбилей, и эти концерты станут отправной точкой большого праздничного тура музыканта. Новая программа, премьеры песен, презентация альбома, хиты и любимые композиции — зрители московского концерта увидят это первыми!

«Все прошлые концерты в Москве стали знаковыми для меня и слушателей. Я благодарен судьбе, что мы есть друг у друга!» — вспоминает Алексей.

Каждый год Алексей Чумаков удивляет зрителей необычными номерами. Эти концерты не станут исключением. Гостей будут ждать: сложные декорации, интересная сценография и сопровождение музыкантов хора Moscow Gospel.

«Зрители – это самые значимые люди для того, чтобы творчество существовало. И поэтому каждый раз, когда я смотрю в зал и вижу людей, которые поют, плачут, смеются, дарят цветы или сидят серьёзные рядом со мной, я испытываю колоссальное чувство любви к каждому присутствующему. Я очень жду встречи с вами» — говорит Алексей.

6 и 7 марта состоится долгожданная встреча, и все песни в исполнении обаятельного Алексея Чумакова прозвучат только для вас.

Справочно:

Алексей Чумаков — российский певец, автор песен, мультиинструменталист и телеведущий, писатель, художник, саунд-продюсер; призер музыкального проекта «Народный артист», победитель шоу Первого канала «Один в один!» и проекта «Точь в точь» битва сезонов на России-1. Стиль Алексея Чумакова — это зажигательная смесь ритм-энд-блюза, фанка, соула и латиноамериканских ритмов. Он уникален в своем творчестве и горячо любим женщинами всей страны.