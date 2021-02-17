Атомный рекорд

Миллион ледовых миль

На этой неделе атомный ледокол «Вайгач» ФГУП «Атомфлот» установил абсолютный рекорд среди действующих атомоходов, пройдя во льдах 1 млн морских миль. И оно всё еще в полном порядке, заверил «Эксперт Online» главный механик атомного ледокола «Вайгач» Евгений Ходус. По его прогнозам, знаменитый атомный ледокол, возрастом более 30 лет способен прорубать льды Арктики еще 5-7 лет.

С момента ввода в эксплуатацию ледоколом проведено 2706 морских судов и кораблей ВМФ. Атомоход регулярно участвует в постановке судов к причалам портов Дудинка, Диксон и Сабетта, отводу их от причалов, а также сопровождение судов ПАО «ГМК «Норильский никель» по каналу в припае Енисейского залива и реки Енисей, проинформировали в отделе коммуникаций ФГУП «Атомфлот (в составе Росатома)».

«Сейчас ведутся работы по продлению ресурса реакторной установки на атомных ледоколах «Вайгач» и «Таймыр» до 235 тыс. часов, — рассказал главный инженер ФГУП «Атомфлот» Олег Дарбинян. – Наше предприятие совместно с исполнителем-проектантом реакторных установок, АО «ОКБМ Африкантов» (Нижний Новгород), успешно занимаются данными работами более 30 лет. Это позволяет нам эффективно использовать действующие атомные ледоколы и выполнять контрактные обязательства перед партнерами» (речь о перевозке грузов и проводке судов).

Фото предоставлено ФГУП «Атомфлот» (Мурманск).

Впервые ресурс реакторной установки до 200 тыс. часов был продлен в 2017 году на атомном ледоколе «Вайгач». «Продление ресурса реакторной установки позволит нам продолжить безопасную эксплуатацию ледокола, — отметил капитан атомного ледокола «Вайгач» Александр Скрябин (его слова приводит пресс-служба ФГУП «Атомфлота»).

Стоит напомнить, что помимо регулярного участия в проводках грузовых судов при обеспечении строительства терминалов морского порта Сабетта, «Вайгач» принимал участие во многих знаковых операциях и рейсах в современной истории Арктики. К примеру, в феврале-апреле 2011 года, впервые в истории атомного ледокольного флота «Вайгач» прибыл в Финский залив по договору аренды между ФГУП «Атомфлот» и ФГУП «Росморпорт» и ушел из Балтики только 10 апреля. В основном ледокол работал в направлении порта Приморск, обеспечивая проводку во льдах танкеров с нефтепродуктами. За время работы на Балтике «Вайгач» освободил из льдов и провел более 250 судов.

Запас надежности

Главный механик атомного ледокола «Вайгач» Евгений Ходус объяснил «Эксперту Online», что после такого рекордного пробега, главным образом, требуется проверка на безопасность ядерной установки на ледоколе (за счёт нее атомоход совершает титанические движения среди полярных льдов). «Хотя сам советский реактор на ледоколе, ядерная энергетическая установка очень надежная», —отметил моряк-полярник.

В своё время этот ледокол (корабль был построен в Финляндии, на нем по договору было установлено до 30% советского оборудования) был сделан с очень большим запасом надёжности и прочности, отметил действующий член команды судна.

Имеющий 30-летний стаж на «Вайгаче» Евгений Ходус высказал нашему изданию прогноз об оставшемся ресурсе легендарного атомного ледокола. «Максимум сколько он будет в эксплуатации – до 2026-2028 годов», — сказал главмех «Вайгача». Особенно это важно сегодня, при растущей коммерческой потребности в Севморпути. (Отличительная черта данного ледокола — уменьшенная осадка, позволяющая обслуживать суда, следующие по Северному морскому пути с заходом в устья сибирских рек.)

Сегодня нашим судам удаётся ежегодно провозить по данному морскому тракту порядка 20-30 млн тонн различного груза при прибыли, которая от 1 млрд рублей в год и выше, хотя в 90-е объемы падали до 1,5 млн тонн в год и ледокольный флот просто-напросто простаивал, рассказал Евгений Ходус.

Ледоколы плывут в будущее

Но время идет. Флот обновляется. В ближайшие годы «Вайгач» и его побратимов сменят ледоколы-атомоходы нового поколения («Лидер» и другие). Чтобы понимать разницу поколений техники достаточно уже следующих цифр: «Ледокольная способность «Вайгача» при стандартной скорости в 2 узла направлена на раскол льдов 2-3 метровой толщины. Новые суда могут плыть со скоростью в 10 узлов, атакуя при этом 4-метровые льды», — сказал представитель российского атомного флота.

Он добавил также, что новые ледоколы отличает и так называемая «топливная экономичность» (хотя это в немалой степени зависит от модернизации ядерного реактора). Кроме того, чем старее корабль, тем больше расходы на ежегодное обслуживание. Ходус в беседе с «Экспертом Online» для наглядности привел такие данные: эксплуатация «Вайгача» оценивается в 6-8 млн рублей в сутки. Ожидается, что новые суда экономичнее.

«Уже сейчас нужна ледоколы, которые будут ходить в Арктике круглогодично», — подчеркнул главмех Евгений Ходус. Действующее поколение ледоколов нуждается в «отпусках»: так, «Вайгач» плавает 10 месяцев, а два находится на судоверфи в обслуживании.