«Британский» и «южноафриканский» штаммы коронавируса распространились по Германии

Мутация коронавируса SARS-CoV-2, выявленная в Великобритании, быстро распространяется в Германии, сообщает Deutsche Welle.

Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан со ссылкой на данные Института имени Роберта Коха заявил, что за последние две недели доля «британского» штамма среди выявленных случаев заражений коронавирусом выросла с 6 до более чем 22 процентов. При этом на вариант коронавируса, впервые выявленный в ЮАР, приходятся примерно 1,5 процента.

Три дня назад, 14 февраля, правительство Германии, с целью не допустить «британский» и «южноафриканский» штаммы вируса в страну, частично закрыло государственные границы с Чехией и австрийской федеральной земли Тироль. На границах стоят полицейские патрули, которые останавливают все автомобили и проверяют цель путешествия. Пересекать граница разрешено только лицам, которые работают в медицинской сфере или на предприятиях «критической инфраструктуры», водителям грузовиков и тем, кто едет не похороны. При этом у въезжающих в Германию должен быть отрицательный тест на коронавирус.

Ранее на территории Чехии была зафиксирована вспышка заражений британским вариантом коронавируса, а в австрийском Тироле – южноафриканским.