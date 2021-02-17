En+ Group, ВЭБ и Иркутский госуниверситет вместе займутся развитием Байкальска

Иркутский государственный университет планирует принять участие в проекте Международного центра водных ресурсов (МВЦ), которым занимается En+ Group. Проект реализуется во взаимодействии с ВЭБ.РФ в рамках комплексного развития Байкальска.

Проект подразумевает создание современной инфраструктуры, которая будет способствовать развитию Байкальска и региона в целом. Кроме того, En+ Group реализует комплексную программу по защите озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий, которую в 2011 году предложил основатель компании и общественный деятель Олег Дерипаска. В программу входят экологические, социальные, научные, образовательные и волонтерские проекты.

«Совместный подход бизнеса и академического сообщества к решению задач развития Байкальска означает наилучшие перспективы для проекта и для людей, живущих рядом с Байкалом, поскольку на раннем этапе еще на стадии рекультивации БЦБК (Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат) будут привлечены ученые, а значит обеспечен и взвешенный подход, гарантирующий как развитие науки, системы образования в регионе так и улучшение экономического состояния прибайкальского города», - отметил директор по устойчивому развитию En+ Group Антон Бутманов.

ИГУ является одним из ведущих российских университетов в вопросах изучения Байкала. В университете работают международно-признанные специалисты, которые активно исследуют экосистему озера, осуществляют мониторинг его состояния, при университете действует кафедра водных ресурсов ЮНЕСКО.

«Центр водных ресурсов в Байкальске может стать вторым опорным пунктом для расширения мониторинга состояния озера Байкал. Ключевая точка нашей мониторинговой программы расположена в районе Байкальской биологической станции ИГУ в поселке Большие Коты. В этом месте нет значительной антропогенной нагрузки, гостиничного строительства, нет даже дороги, поэтому воздействие на озеро невелико. Мы можем использовать данный район как референтную точку для сравнения с ситуацией в Байкальске. Такой подход не только расширит возможности мониторинга, но и создаст инструмент непрерывного научного контроля за состоянием экосистемы в районе Байкальска в связи с рекультивацией площадки БЦБК и дальнейшего развития города как крупного рекреационного центра», - сказал проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ Константин Григоричев.

En+ Group уже несколько лет занимается проведением экспедиции экологического мониторинга совместно с учеными из МГУ им. М. В. Ломоносова и Института проблем экологии и эволюции РАН. Кроме того, компания работает над проектом оценки экологических и социальных проблем Байкальской природной территории совместно с WWF. Создание Международного центра водных ресурсов станет стимулом для дальнейшей реализации научного потенциала всего региона. Центр может также стать площадкой для международного диалога по тематикам глобальной климатической повестки, вопросам сохранения пресноводных экосистем и качества питьевой воды.