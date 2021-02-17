Госдума в первом чтении приняла законопроект о налогообложении криптовалют

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий налогообложение доходов от операций с криптовалютами, сообщает «РИА Новости».

Законопроект, внесенный правительством, рассматривает криптовалюты в качестве имущества. Согласно законопроекту, доходы от операций с цифровой валютой будут облагаться налогом на прибыль или НДФЛ. Граждане и организации, обязаны будут подавать в налоговый орган декларацию, если сумма операций с ней превысит 600 тысяч рублей в год. При этом цифровая валюта не будет облагаться НДС.

При неуплате или неполной уплате налога устанавливается штраф в размере 40% от неуплаченной суммы по таким операциям. За непредставление или представление декларации с недостоверными сведениями устанавливается штраф в размере 10% от поступления незадекларированной цифровой валюты или суммы списания такой валюты (штрафом облагается наибольшая из этих сумм).

В случае нарушения сроков декларирования штраф составит 50 тысяч рублей. При выявлении признаков возможного нарушения налогового законодательства налоговики будут вправе получить от банков выписки по счетам физлиц, которые использовались для операций с цифровой валютой.