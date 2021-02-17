Иностранные акции как фактор риска

Банк России опубликовал исследование «Обзор финансовых рынков», вложения населения в альтернативные источники инвестирования относительно банковских вкладов в 2020 году существенно выросли. Заметной тенденцией стало увеличение интереса к ценным бумагам иностранных эмитентов.

Так, приток средств физических лиц в акции и облигации компаний, зарегистрированных в иностранной юрисдикции, за 2020 год составил 415 и 223 млрд руб. соответственно. Но, несмотря на рост вложений в иностранные инструменты, вложения в ценные бумаги российских эмитентов по-прежнему составляют основную долю вложений населения — 85% на 1 января 2021 года.

Население приобретало — в основном в рамках брокерского обслуживания — акции иностранных участников как в биржевом, так и в внебиржевом сегментах рынка. Еще с 2014 года торговать иностранными ценными бумагами (в долларах США) начала Санкт-Петербургская биржа. В 2020 году возможность покупки ценных бумаг зарубежных эмитентов стала предоставлять частным инвесторам и Московская биржа.

В целом, констатировали в Банке России, чистый приток средств физических лиц в акции и облигации нерезидентов за 2020 году составил 638 млрд руб., что более чем в два раза превышает размер снижения объема средств на счетах и вкладах физических лиц в иностранной валюте в российских банках (304 млрд руб.). Приток средств физлиц в облигации нерезидентов за 2020 году составил 223 млрд руб., из них 95 млрд руб. (43%) приходится на облигации нерезидентов, аффилированных с российскими компаниями.

При этом регулятор обращает внимание, что у происходящего есть и «отрицательный эффект». Так, из-за роста объема вложений россиян в иностранные акции «происходит увеличение влияния мировых индексов на благосостояние физических лиц. В частности, на текущий момент наблюдаются существенные риски перегрева иностранных фондовых рынков. Потенциальная коррекция на них окажет влияние на благосостояние физических лиц и их поведение на российском фондовом рынке", — говорится в обзоре.

Из отрицательных эффектов в ЦБ также назвали отток клиентских валютных средств из российской банковской системы, дополнительный спрос на иностранную валюту, усиление потенциальных сетевых эффектов с иностранными фондовыми рынками.

Инвесторы вкладывают деньги направо и налево

Россияне активно вкладываются в акции иностранных компаний и облигации, так как ожидают более высокую доходность и защиту инвестиций, поясняет управляющий директор ИК «Универ Капитал» Артём Лютик. Считается, что вложения в бумаги иностранных эмитентов обладают, кроме дивидендов, перспективами хорошего роста после восстановления глобальной экономики. Но при этом, действительно, мало кто отдает себе отчет в возможности коррекции на рынках. Это мнение не только Центрального Банка России, но и многих западных аналитиков, которые давно предупреждают о возможности обвала американских бирж.

Дело в том, объясняет эксперт, что капитализация очень многих компаний в США в настоящее время формируется не столько реальными показателями их экономической деятельности, сколько притоком средств инвесторов. На фоне низких ставок по всему миру (в том числе и в России), инвесторы активно вкладывают средства во многие инструменты — не только биржевые, но и в криптовалюты, драгметаллы и т.д. То есть денег у инвесторов много, а возможностей на них заработать привычными консервативными способами (с помощью депозитов, например) недостаточно.

Проще говоря, инвесторы вкладывают деньги направо и налево в попытках заработать хоть сколько-нибудь. Это и перегревает рынки, где объем инвестированных средств значительно превышает реальную стоимость компаний и их бумаг, констатирует Артём Лютик.

Всего за прошлый год россияне сняли с депозитов 6,5 млрд долларов, при этом большая часть этих средств перетекла на фондовый рынок, в том числе в ценные бумаги иностранных эмитентов. Однако на банковских счетах наших граждан остается очень немалая сумма — 92 млрд долларов, указывает он.

При этом сам регулятор отмечает, что вложения населения в иностранные акции и облигации являются незначительными и составляют 7% и 8% от общих объемов вложений в акции и облигации соответственно. Учитывая, что большая часть непрофессиональных инвесторов — это молодежь, которой пока не всегда хватает финансовой грамотности, эти россияне могут столкнуться с негативными последствиями торгов на биржах, если произойдет коррекция, считает эксперт.

Следуй за мной, делай, как я

Сейчас в России все участники рынка являются свидетелями прихода большого числа физлиц на фондовый рынок, и тому есть много причин, отмечает, в свою очередь, главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Это и падение доходностей банковских вкладов, и появление удобных мобильных приложений для трейдинга, и дистанционное открытие брокерского счета, и ИИС и связанные с ними налоговые вычеты.

Регулятор пытается предупредить риски: для этого введено понятие квалифицированного и неквалифицированного инвестора, ограничен список инструментов, доступных для инвестирования.

Но, с другой стороны, мотивация гражданина получить доход от ценных бумаг высока, и вряд ли его остановят такие ограничения. И даже самообразование в сфере экономики и инвестиций вряд ли снижает риски среднего клиента брокера. Может быть, только профессиональные управляющие могут немного снизить их, если управляют деньгами физлица, соблюдая критерии риск-менеджмента. Или — если «физик» использует одну из популярных сейчас программ автоследования, повторяя на своем счете сделки, которые проводят профессионалы, говорит аналитик.

Амбассадоры микроинвестиций

Регулятор предполагает, что западные фондовые площадки перегреты, замечает Алексей Антонов, но то же самое можно сказать и о российском рынке, корреляция которого с западными почти прямая. Значит ли это, что людей нужно удерживать от открытия счетов? Можно ли их уберечь от убытков, которые они могут получить?

Это риторические вопросы, уверен эксперт, потому что, удерживая, мы откладываем развитие самого этого рынка, а поощряя, мы привлекаем деньги физлиц в том числе в развитие российских компаний и российской экономики.

Как считает Алексей Антонов, западные инвестиционные инструменты всегда будут сложнее для анализа, в первую очередь, из-за языкового барьера. И бояться перетока денег российских инвесторов на западные рынки не нужно: те, кто покупают бумаги на NYSE и NASDAQ, скорее всего, сами являются амбассадорами микроинвестиций в кругу своих знакомых, и развивают и российский рынок в том числе.