Иран угрожает закрыть свою ядерную программу от чужих глаз

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Иран намерен с 23 февраля существенно ограничить доступ инспекторам на свои ядерные объекты. Тегеран предупредил МАГАТЭ, что запретит большую часть мониторинга своей ядерной программы, если США не снимут с него экономические санкции, введенные администрацией Трампа в 2018 году.

Посол ИРИ в МАГАТЭ подтвердил 15 февраля в Twitter, что отправил письмо в Агентство с предупреждением об ограничениях деятельности инспекторов с 23 февраля. Как сообщает Wall Street Journal, предполагаемые меры очень сильно ограничат возможность МАГАТЭ контролировать иранскую ядерную программу.

Заключение соглашения по ядерной программе Ирана шесть лет назад было одним из главных событий 2015 года. Десятилетние переговоры завершились в 2015 году подписанием Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), как официально называется соглашение по ядерной программе Тегерана. Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел США из JCPOA, заявив, что они выгодны только Тегерану, и вернул против иранцев старые экономические санкции. После того, как все попытки остальных членов соглашения компенсировать Тегерану убытки от американских санкций не увенчались успехом, иранцы начали с июля 2019 года постепенно отказываться от выполнения взятых обязательств.

Иран официально заявил о прекращении выполнения со следующей недели условий Дополнительного протокола, который позволяет инспекторам МАГАТЭ посещать ядерные объекты на территории страны. Со следующего вторника двери главных ядерных объектов будут для проверяющих закрыты. Иранцы также угрожают удалить ряд «современных технологий», например, электронные печати, которые не позволяли иранским специалистам работать на запрещенном оборудовании. Пострадает также онлайновый мониторинг процесса обогащения урана.

Кроме этого, с 23 февраля ооновские инспекторы больше не смогут мониторить добычу урановой руды и изготовление деталей и частей центрифуг, машин, на которых уран обогащается до оружейного уровня.

Тегеран угрожает отменить и правило МАГАТЭ, по которому страны, входящие в Агентство, обязаны заранее информировать его о работах на ядерных объектах.

Ознакомившись с письмом, в МАГАТЭ пришли к выводу, что иранские действия «серьезно затруднят» мониторинг его деятельности по ядерной программе.

Тегеран не сжег все мосты и оставил себе небольшое поле для маневра, подчеркнув, что не намерен сразу вводить все заявленные меры.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил срочно приехать в Тегеран на переговоры с целью уговорить иранскую сторону сохранить Агентству основную часть инспекционной деятельности. Никакой реакции на предложение главного атомщика планеты из Тегерана не последовало.

Угроза Ирана резко ограничить доступ к своим ядерным объектам стала очередным шагом иранцев по пути расширения ядерной программы. В последние недели Иран начал обогащать уран до 20%, самого высокого уровня за семь последних лет. Кроме этого, начато производство уранового металла, ключевого компонента ядерного оружия. На одном из подземных ядерных объектов иранцы также установили современные центрифуги.

Крайне негативное отношение Дональда Трампа к Ирану ни для кого не было секретом. Президент Байден, при котором, кстати, и было подписано соглашение по ядерной программе Ирана, заявил, что хочет вернуться в JCPOA, но предупредил, что Иран сначала должен вернуться к выполнению всех его условий. Американские чиновники много обсуждали, как удержать Тегеран от нарушения дополнительных условий соглашения, но судя по всему ни к какому решению пока не пришли.

В Иране тем временем, похоже, решили взять инициативу в свои руки и сделать американцев более сговорчивыми.