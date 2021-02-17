Курс доллара: аналитики Сбербанка дали новый прогноз на 2021 год и назвали худший период для рубля

Курс доллара во вторник вырос на 34 копейки - до 73.67 руб., курс евро прибавил 28 копеек - 89,26 руб.. Это происходило на фоне того, что индекс DXY с отметки в 90,44 пункта за тот же период откатился до 90,35 пункта.

Положительный сентимент на рынках рискового капитала сохраняется, однако это не помешало рублю скорректироваться. Игроков настораживает локальная перекупленность финансовых инструментов и эйфория, прослеживаемая по индексу волатильности VIX. Кроме того не стоит сбрасывать со счетов фактор застопорившейся цены нефти, что хоть и косвенно, но влияет на курс рубля.

«В краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 73,0-74,0 в паре с долларом и на уровне 88,0-89,0 в паре с европейской валютой»,-прогнозирует исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Между тем, главный экономист Sberbank CIB Антон Струченевский представил прогноз среднегодового курса российской валюты:

«Мы ожидаем среднегодовой курс рубля на уровне примерно 72 против доллара и 90 против евро».

В текущем году есть потенциал для некоторого укрепления рубля, но в 3 квартале ожидается самый слабый курс. Одним из факторов давления на рубль будет туризм, когда россияне будут стараться выехать на отдых за границу, формируя повышенный спрос на валюту, отмечает аналитик крупнейшей кредитной организации России.

На фоне успехов вакцинации «появляются шансы на то, что выездной туризм опять заработает, может быть, не так масштабно, как 2019 году, но, скорее всего, результаты будут лучше, чем в 2020-м», отметили в Sberbank CIB.

Во второй половине 2021 года можно ожидать роста трат в иностранной валюте, что будет оказывать давление на рубль, резюмировали в Sberbank CIB.