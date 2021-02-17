На выборах будет конкуренция и, возможно, не будет каких-то соцсетей

Встреча, которую президент Владимир Путин провел в среду с главами фракций представленных в Госдуме партий, прошла, как написали бы в советских газетах, в атмосфере единства и полного взаимопонимания.

На такое единство всех участников видеоконференции настроило само выступление Путина, который настойчиво напоминал парламентариям, что Россия находится практически в осадном положении, а это не самое лучшее время выяснять отношения между осажденными.

«Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле», — предупредил глава государства.

Защитные функции Госдумы, по его мнению, состоят в том, чтобы та принимала ключевые законопроекты для реализации экономической программы, национальных проектов, улучшения делового и инвестиционного климата, обеспечения трудовых, социальных прав граждан и в целом для укрепления российской государственности.

Владимир Путин призвал выполнить эту работу быстро и качественно, чтобы каким бы ни оказался состав 8-й Думы, который станет известен в сентябре, тому не досталось бы никаких законотворческих недоделок от предшественников.

Он указал своим слушателям на то, что россияне не просто ждут, а требуют ощутимых результатов перемен. Задача думцев в оставшиеся месяцы их полномочий, напомнил Путин, состоит в том, чтобы проявить «патриотическую сплоченность». Это, по его словам, означает «не просто ругаться друг с другом», а вести конструктивный диалог и демонстрировать глубину и зрелость дискуссии. Он призвал к такой сплоченности даже вопреки собственному замечанию о том, что приближение выборов «повышает градус дискуссии» в Госдуме.

И, тем не менее, мотив политической борьбы был Путиным не сглажен, а, скорее, усилен. «Все мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто, честно, достойно, на высокой конкурентной основе», — заявил он. — «Это важно и для наших ведущих партий, и для тех общественных сил, кто не представлен в парламенте, но планирует принять участие в выборах, и, главное, очень важно для избирателей, безусловно».

Ответное слово спикера Госдумы Вячеслава Володина примечательно тем, что из него следуют перемены деятельности интернет-гигантов на территории России. Упомянув выборы в США и отметив, что перемены в мире приводят к неисполнению национальных законодательств, он уточнил: «Здесь речь идёт в первую очередь о ситуации, связанной с крупными IT-компаниями, которые практически перечёркивают законодательства всех стран и на своё усмотрение решают вопросы свободы слова». Спикер справедливо считает, что «нам правильно сделать всё для того, чтобы волеизъявление граждан в нашей стране в ходе выборов прошло свободно и чтобы каждый своё право реализовал».

Эту тему поддержал президент: «то, что Вы сказали по поводу так называемых платформ, IT-компаний, — это серьёзный вызов не только для нас. Мы видим, что в Штатах было. Это такой водораздел идёт по миру в целом, идеологический водораздел, это совершенно очевидная вещь. Но я уже говорил, могу только повторить: если уж они у себя в стране так себя ведут, то как же они будут относиться к другим, считая себя исключительными? Это серьёзный вопрос, и мы, конечно, об этом должны заранее подумать, это очевидная вещь».

Последствия этого обмена мнениями, однако, не так очевидны. Если иметь в виду ситуацию в США, то там наиболее резко повел себя Twitter, неблагодарно заблокировавший аккаунт тогда еще президента Трампа (активнейшего пользователя). Но это было уже после выборов. А на прежних выборах обвиняли Россию, якобы помогавшую кандидату Трампу через Facebook.

Какие именно выводы сделают из этого российские власти перед осенними выборами в Думу? Ведь именно в этом контексте обсуждается тема «платформ». Выводы между тем, скорее всего, уже сделаны и скоро мы об этом узнаем.

Вячеслав Володин сообщил также, что парламент готовится принять пять законов для стопроцентного законодательного обеспечения задач, поставленных президентом в предыдущем послании Федеральному Собранию, и четыре из них уже прочли первое чтение.

Не прибавится ли к «пяти законам» шестой, об ограничении деятельности IT-компаний в РФ в непосредственной увязке с выборами или без таковой?

При полной поддержке оппозиции

Лидер «самой оппозиционной партии России», как неизменно характеризует КПРФ Геннадий Зюганов, в своем ответном выступлении подчеркнул, что фракция «вместе со всеми» активно работает над

достижением целей, поставленных Путиным в послании Федеральному Собранию, и что КПРФ «будет максимально поддерживать стратегические инициативы Президента по защите суверенитета».

Владимир Жириновский предложил кооптировать в исполнительную власть не только «единороссов», но и представителей других партий, ввести в законодательство понятие «семейная компания», продолжив затем линию на отношения России и Запада. Оба названные партийные лидеры обратили внимание на проблемы демографии, действительно очень сильно обострившиеся в связи с эпидемией коронавируса.

Руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов называет сегодняшнее мероприятие «скорее ритуальным».

«Прозвучавшие там тезисы были эклектичны - от обновления до "борьбы с иностранным вмешательством". Ничего особенно значимого в обмене общими словами со стороны всех участников встречи я не увидел. Избирательная кампания пока не началась, и обычные граждане, вне зависимости от политических взглядов, даже не подозревают о том, что грядут выборы», — сказал он «Эксперту Online».

Опять сорок пять

Однако ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов напоминает, что в закрытой части встречи, которая не транслировалась по телевидению и где речь шла о предстоящих выборах, главы фракций были не такими уж «сахарными», как когда они выступали на телевизионную аудиторию.

«Нынешняя встреча отличается от всех предыдущих тем, что она прошла в предвыборный год, и партийных лидеров очень интересует, по каким правилам пройдет избирательная кампания на местах. Региональные власти хотели бы, чтобы число одномандатников росло, а число списочников снижалось — потому что одномандатников проще контролировать, их не надо согласовывать с федеральными структурами, они лояльнее к местным властям, чем «гастролеры» из партийных списков. И напротив, лидеры федеральных партий предпочитают иметь дело со списочниками, так как они могут проводить линию партии без оглядки на местные условия», — сказал «Эксперту Online» политолог.

Для Кремля же, подчеркнул он, в первую очередь важно не соотношение числа одномандатных и списочных кандидатов в том или ином округе, а более глобальная тема: не вызывающая ни у кого вопросов легитимность победивших на выборах кандидатов. Именно поэтому Путин специально подчеркивает необходимость максимально конкурентных выборов в сентябре.

Предстоящие выборы, потребовал президент, должны пройти открыто, честно и конкурентно и, на что он обратил отдельное внимание, без какого-либо иностранного вмешательства. (Лидер фракции «Единой России» Сергей Неверов эту позицию одобрил моментально, сделав, в общем-то, очевидное заявление: важно, чтобы решения о том, кто победит на выборах, принимали сами избиратели).

Кремлю сегодня нет никакого смысла рисковать поствыборной стабильностью ради накрутки лишних процентов, говорит политолог, так как будущий парламент останется совершенно управляемым и при соотношении «45% явки и 45% голосов за партию власти от числа пришедших» (такие цифры назвал устраивающими Кремль первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко в январе). Цифра «45» имеет почти магическое воздействие на общество, поскольку создает впечатление, что оппозиционные партии получили больше половины голосов. Но тонкости смешанной избирательной системы России таковы, что с учетом одномандатников-единороссов, а также голосов, отданных за партии, не преодолевшие барьер, фракция «Единой России» в 8-й Госдуме все равно получит необходимое большинство.

«Путин, выступая перед депутатами, одновременно послал сигнал и к губернаторам, чтобы те не вздумали перегибать палку. Потому что некоторые из глав регионов свято уверены в том, что степень их патриотизма и эффективность их работы на Старой площади будут оценивать по числу проголосовавших за “Единую Россию”. В Петербурге в прошлом году была такая ситуация из разряда “заставь дурака Богу молиться” — когда ЦИКу пришлось подавать в суд на горизбирком с их особыми представлениями о прекрасном», — иронизирует Абзалов.

На дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, которые сорвались по вине горизбиркома, более 70 тысяч избирателей оказались лишены возможности реализации своего избирательного права.

На всю Россию такие избирательные округа, где побеждает несистемная оппозиция, можно пересчитать по пальцам, и большинство из них находится в Москве и Санкт-Петербурге.

«По этой причине Путин почти прямым текстом дал понять, что на этих выборах перестраховочные эксцессы, вроде недопуска или снятия с выборов несогласованных кандидатов, не будут рассматриваться как доказательство лояльности губернаторов. В условиях экономического кризиса число несистемных одномандатников сократится естественным образом — поскольку сжались их финансовые ресурсы на ведение предвыборной агитации. Это в каком-то смысле штучный товар, и в этом году далеко не все независимые кандидаты смогут себе такую роскошь позволить», — ожидает эксперт.

Напугались до консолидации

«Путин, будучи верховным арбитром и модератором политических дискуссий в стране, посвятил сегодняшнее мероприятие тому, чтобы призвать лидеров партий к поиску общих знаменателей, а не к выпячиванию разногласий. И хотя Жириновский, например, обрушился с критикой на Валерия Рашкина, в целом по ходу разговора было понятно, что «большая четверка» ощущает то самое единство, к которому Путин их призывал, даже без дополнительного понукания», - сказал «Эксперту Online» декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов.

По его мнению, парламентские партии более чем когда бы то ни было до сих пор консолидировал фактор Навального. Их лидеры так напуганы этим, как называет его Путин, «фигурантом», что президенту даже не нужно специально добиваться от них «единства и патриотизма».

«Недаром именно Зюганов на этом совещании поставил «рекорд по соглашательству». Ведь именно его партию в Кремле в последние месяцы рассматривают как слабое звено — там не исключают возможности, что электорат КПРФ может сконсолидироваться с электоратом несистемной оппозиции, и Зюганов отчаянно стремится убедить Путина в том, что ситуация в партии находится под его, Зюганова, полным контролем», — говорит политолог.

Как верховный арбитр Путин вполне ценит такую готовность лидера коммунистов (равно как и лидеров ЛДПР и «Справедливой России») играть на поле власти. В ответ, замечает Шатилов, президент обещает создать в ходе предстоящей предвыборной кампании такую обстановку, при которой официальная партия власти не будет использовать недозволенные приемы (например, административный ресурс) против кандидатов от других допущенных к выборам партий.

«От всех партий, кроме «Единой России», от которой это ожидается по умолчанию, требуется одно: придерживаться более-менее согласованных позиций по вопросам социальной политики. Путин сам эти позиции и озвучил в среду, дав понять, что «левая» повестка не будет рассматриваться им как нарушение правил игры. Будучи по факту главным представителем партии власти, Путин тем самым подыграл левым силам, дав понять, что если не все, то многие идеологические тезисы коммунистов он считает приемлемыми в рамках политической борьбы», — заключает Александр Шатилов.

Каждая из трех неправящих партий показала, что готова к разумному и цивилизованному торгу, потому что у власти и у системной оппозиции в нынешнем электоральном цикле налицо общий противник: изнутри это радикальная оппозиция, извне — те силы, которые несистемщиков поддерживают.

Возможно, мы видим формирование, по сути, коалиции партий, объединенных для «перехвата повестки» у этого противника. Между партиями коалиции будет идти, в идеале, джентльменски честная конкуренция. Ну, скажем, примерно как на праймериз «Единой России».

Можно вспомнить, кстати, что памятный по советскому периоду «нерушимый блок коммунистов и беспартийных» был создан (после принятия «сталинской конституции» и объявления выборов в Верховный совет СССР) именно как классический предвыборный блок. У него, впрочем, противников в публичном поле не нашлось, сегодня же их более, чем достаточно.

Правда, они сильно разобщены, но есть одно, что их объединяет: техническое средство коммуникации, интернет и «интернет-2» — соцсети. Ну а в этом отношении сегодня о планах ветвей власти было сказано достаточно много, хотя и недостаточно ясно.