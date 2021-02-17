В США рекордно упала добыча нефти

Из-за аномальных холодов в США на треть, или примерно на 3,5 миллиона баррелей в день, упала добыча нефти, что стало рекордным показателем, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на трейдеров и осведомленные источники.

«Добыча нефти по всей стране в настоящее время упала примерно на 3,5 миллиона баррелей в день или более», — говорится в сообщении.

Агентство сообщает, что только на крупнейшем нефтяном месторождении Америки - в Пермском бассейне Техаса добыча сократилась на 65%. До наступления холодов США добывали в среднем 11 миллионов баррелей нефти за сутки. Морозы заставили приостановить работу ряд крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, в частности, в штате Техас приостановлена работа НПЗ компаний Motiva и Exxon Mobil.

Накануне сообщалось, что в Порт-Артуре, штата Техас, компания Total продолжает работу, но на минимальных мощностях. 15 февраля компания Permian Basin сократила добычу на 1 миллион баррелей в сутки.

По мнению старшего аналитика по сырьевым товарам VI Investment Уилла Сунгчила Юна, из-за сокращения «глобального предложения» цена нефти американской марки WTI в $65 за баррель «больше не кажется невозможной».

