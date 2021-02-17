Саудовская Аравия уронила цены на нефть

Нефтяные котировки перешли в среду к резкому падению после сообщения о том, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти с апреля.

По словам представителей Королевства, в планах саудовских властей отменить одностороннее сокращение на 1 млн баррель в день, добровольно принятое на себя крупнейшим экспортером в прошлом месяце. И которое очень удивило рынки.

Цены на фьючерсы на нефть Brent обвалились с $64,61 до $63,15 за баррель, но затем котировки развернулись вверх.

В среду The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на саудовских советников, что объявить об отмене этих сокращений Эр-Рияд планирует на встрече ОПЕК в следующем месяце.

Однако, по данным издания, увеличение добычи не начнется до апреля, учитывая, что саудовцы уже взяли на себя обязательства придерживаться сокращений до марта. Данное решение, отмечает WSJ, является признаком растущей уверенности в восстановлении цен на нефть.

В то же время представители королевства предупредили, что планы могут быть отменены, если обстоятельства изменятся.

При этом министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман заявил на конференции в среду, что надо с осторожностью подходить к этому вопросу.

«Мы находимся в гораздо лучшем положении, чем год назад, но должен еще раз предостеречь от самоуспокоенности. Неопределенность очень высока, и нам следует быть очень осторожными».

Ситуацию на нефтяном рынке сейчас определяет непогода в США. Аномальный для страны холод оказывает давление на добычу нефти, особенно в штате Техас. Как сообщает агентство Блумберг, добыча нефти в Штатах в целом рекордно упала — на треть, или примерно на 3,5 миллиона баррелей в день. Согласно последним данным, до похолодания США добывали около 11 миллионов баррелей нефти в день.

Ранее сообщалось, что Россия в декабре сохранила второе место в мире по объему нефтедобычи с показателем в 9,283 миллиона баррелей в сутки, США сохранили мировое лидерство, а на третьем месте осталась Саудовская Аравия, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).

На этой позиции Россия остается восьмой месяц подряд, и лишь в апреле 2020 г она опускалась на третье место. До этого больше года РФ также была на втором месте.