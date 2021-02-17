Неплатежи по автокредитам в России выросли на рекордную сумму

У россиян за 2020 год скопился долг по автокредитам почти на 10,3 млрд руб., пишет газета «Известия», ссылаясь на статистику бюро кредитных историй «Эквифакс». Долг по кредитам, просроченным более чем на 90 дней, вырос до 55,9 млрд, а их количество с 99 тыс. до 113 тыс. В 2019 году сумма долгов по автокредитам и количество просроченных кредитов сократились на 4%, добавляют эксперты отрасли.

Руководитель бюро Олег Лагуткин отметил, что невыплаты по кредитам за автомобиль в прошлом году связаны по большей мере с ограничениями по коронавирусу. Пик неплатежей пришелся на август 2020 года, а рост отмечен с апреля (+6%) и в августе он достиг 15% месяц при среднемесячном темпе прироста в 0,1%. В общей сложности в конце лета сумма просроченных платежей составила 58,3 млрд руб., следует из данных бюро. Осенью 2020 г. показатель остановился на отметке 57 млрд руб., резко сократившись в ноябре на 1 млрд.

В 2021 году эксперты ожидают минимальную динамику по числу просроченных автокредитов, затем весь авторынок и кредитование восстановятся, добавил Лагуткин.

