Путин заявил, что россияне требуют «ощутимых перемен»

Граждане России требуют «ощутимых перемен» в качестве жизни в стране, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы.

Он также отметил особую важность приближающихся выборов в парламент, назвав их «исключительно значимыми для России, для стабильного развития, успешного решения задач, которые отражены в национальных проектах». Все эти задачи подчинены, по славам главы государства, одной цели – улучшению качества жизни россиян.

«Именно такой прямой запрос, это и есть однозначный наказ для всех уровней власти. Люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен», - заявил Путин.

Он ожидает от глав крупнейших четырех фракций Госдумы взвешенной законотворческой работы, отметив, что приближающиеся выборы неизбежно поднимают градус «политической активности».

«Опираясь на поддержку миллионов людей, они обязаны задавать тон всей будущей избирательной кампании, вести ее в конструктивном, содержательном ключе», - добавил политик. Путин подчеркнул, что ожидает проведения выборов на «высокой, честной, конкурентной основе». Он потребовал от депутатов наладить диалог и с теми россиянами, которые «не следят за политикой или настроены критично».

