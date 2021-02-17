Рекорд мюзикла ШАХМАТЫ: ежедневный прокат в условиях пандемии

100-й показ ШАХМАТ состоялся в Театре МДМ. Уже спустя 4 месяца ежедневного проката российская постановка стала третьей в мире по количеству показов после Лондона и Сиднея. Несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, спектакль идет каждый день с октября 2020 на главной сцене МДМ.

«Без сомнений, ШАХМАТЫ – это уникальное театральное явление – мюзикл, получивший в нашей стране признание и феноменальную популярность огромной зрительской аудитории, всех, кто любит красивую музыку, интригующий сюжет, захватывающую драму, мощные вокальные партии, выразительную современную хореографию, прекрасную актерскую работу лучших мюзикловых артистов России, зрелищность и размах настоящего большого бродвейского шоу. Из двух десятков первоклассных бродвейских мюзиклов, поставленных на российской сцене за последние двадцать лет под моим руководством, ШАХМАТЫ – определенно лучший!» – говорит продюсер, глава театральной компании «Бродвей Москва» Дмитрий Богачев.

«Вопреки всем непреодолимым обстоятельствам прошлого года мы выпустили сложнейший спектакль, сыграли премьеру и теперь каждый день, без перерывов, продолжаем радовать зрителей. И наш сотый спектакль – это только начало счастливой жизни мюзикла ШАХМАТЫ», – продолжает продюсер.

Полная драматизма и страстей история соперничества и любви, преданности и измены, популярности и одиночества главных героев мюзикла о противостоянии советского и американского шахматистов на фоне холодной войны СССР и США 35 лет шла до российского зрителя. Зато самые известные хиты из мюзикла, которые в середине 80-х покорили мировые чарты, были популярны и звучали «из каждого магнитофона» и в Советском Союзе, и позже в России – One Night in Bangkok («Одна ночь в Бангкоке» – первая в истории композиция на театральной сцене с использованием рэпа) и I Know Him So Well («Я знаю его» – женский дуэт, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса как самый продаваемый женский дуэт).

«Постановка ШАХМАТ в России – знаковое событие как для отрасли, так и для энтертейнмент-бизнеса МТС. Мы поверили в успех постановки еще до начала мирового шахматного бума, и проект показал отличные результаты. Даже в условиях текущих ограничений нам удалось показать впечатляющие цифры в первом же периоде проката – ежедневно билеты на шоу приобретают более 1000 зрителей. Мюзикл ШАХМАТЫ остается лидером продаж билетных витрин МТС в конце 2020 и начале 2021 года. Мы рады получать положительные отзывы зрителей и продолжим развиваться в этом направлении и привозить в Россию лучшие мировые шоу», – отметил Михаил Минин, генеральный директор МТС Энтертейнмент.

Над российской постановкой мюзикла ШАХМАТЫ от «Бродвей Москва» и «МТС Энтертейнмент» работала звездная команда. Режиссером спектакля стал художественный руководитель Театра им. Пушкина Евгений Писарев, музыкальным руководителем – британский дирижер Джон Ригби, в послужном списке которого нескольких постановок «ШАХМАТ» в мире, а также десятки мюзиклов на Бродвее и Вест-Энде. Перевод осуществил Алексей Иващенко, художник-постановщик – Николай Симонов, за хореографию отвечает – Ирина Кашуба, за костюмы – Мария Данилова, за свет – Александр Сиваев. Дирижер – Евгений Загот.

Интересные факты о российской постановке мюзикла ШАХМАТЫ:

В 1984 году ШАХМАТЫ увидели свет в виде двойного винилового альбома, который в СССР считался антисоветским. Однако запрещенная музыка все равно просочилась сквозь железный занавес, а хит One Night in Bangkok даже перепел Сергей Минаев. Роль Светланы — жены советского шахматиста должна была сыграть Алла Пугачева, которая не смогла покинуть страну по политическим соображениям. «Мы стояли все — Тим, Бьорн и Бенни — и рыдали, потому что я хотела петь, но знала, что меня не отпустят. 11 месяцев мне нужно было на репетиции, а это уже приравнивалось к бегству из страны» — делилась воспоминаниями певица на презентации мюзикла. ШАХМАТЫ в цифрах: Российскую постановку создавали 300 профессионалов из 6 стран – России, Великобритании, Нидерландов, Словакии, Польши и Латвии, а в каждом показе мюзикла занято более 150 человек.

– России, Великобритании, Нидерландов, Словакии, Польши и Латвии, а в каждом показе мюзикла занято Работа над российской постановкой велась два года , монтаж декораций занял более одного месяца и потребовал переоборудования планшета сцены.

, монтаж декораций занял более и потребовал переоборудования планшета сцены. Разные части высокотехнологичных декораций собирались в трех странах – Англии, Бельгии и Германии.

– Англии, Бельгии и Германии. В мюзикле звучат 35 музыкальных хитов солистов ABBA : драйвовые рок-монологи, романтические поп-баллады, симфонические композиции и сложнейшие хоровые сцены.

: драйвовые рок-монологи, романтические поп-баллады, симфонические композиции и сложнейшие хоровые сцены. Общий вес декораций и оборудования – 50 тонн .

. В зале установлено 200 акустических систем общей мощностью 100 киловатт (в два раза больше, чем на «Призраке Оперы»)

общей мощностью (в два раза больше, чем на «Призраке Оперы») 250 кв.м. мультимедийных поверхностей, около 1000 лайтбоксов, оригинальный видеоконтент и материалы из архивной кинохроники 60-80-х годов XX века.

мультимедийных поверхностей, около оригинальный видеоконтент и материалы из архивной кинохроники 60-80-х годов XX века. Работа над 500 костюмами в стиле 80-х и головными уборами заняла у художницы по костюмам Марии Даниловой один год.

В мюзикле ШАХМАТЫ есть три момента, когда на сцене показывают саму игру. В российской постановке гроссмейстеры Трампер и Сергиевский не просто передвигают фигуры, а на самом деле разыгрывают фрагменты трех известных шахматных партий из матчей между Бобби Фишером и Борисом Спасским в Рейкьявике (1972), между Анатолием Карповым и Виктором Корчным в Багио (1978) и между Сергеем Карякиным и американцем Фабио Каруаном. Третья партия стала символичным мостиком в современность и напоминанием о том, что важно помнить не только о спортивных триумфах прошлых десятилетий, но и о победах нашего времени. В подборе шахматных партий помогала Федерация шахмат России. В сценарий ШАХМАТ были внесены корректировки. В нашей постановке зритель видит развитие действия глазами русского шахматиста. Российская постановка мюзикла стала первым культурным проектом, который получил официальную поддержку FIDE.

Постановка и прокат мюзикла ШАХМАТЫ стали первым инвестиционным проектом подразделения «МТС Энтертейнмент» (в которое входят билетные сервисы, организация концертных и театральных выступлений и площадки для проведения мероприятий). МТС стал первым в России крупным коммерческим брендом, который инвестировал в театральное событие.