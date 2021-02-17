Росстат зафиксировал рост цен на овощи и мясо

Федеральная служба государственной статистики сообщает, что за период с 9 по 15 февраля 2021 года цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,7%. В том числе огурцы подорожали на 3,6%, картофель на 2,0%, помидоры на 1,7%, морковь на 1,6%, лук репчатый и яблоки на 1,1%, а капуста белокочанная на один процент.

Кроме того, куриное мясо подорожало на 1,4%, маргарин на 0,9%, рыба мороженая на 0,5%.

Колбаса копченая и варено-копченая, сосиски, сардельки, консервы мясные для детского питания увеличились в цене на 0,3%.

Подсолнечное масло в среднем по Российской Федерации стало дороже на 0,1%, в том числе в 29 субъектах – на 0,1-0,9%, в 6 субъектах – на 1,0-1,8%, а в 21 субъекте цены не изменились. В то же время в 29 субъектах цены на масло подсолнечное снизились на 0,1-1,3%.

Цены на сахар-песок снизились в среднем по России на 0,1%, в том числе в 31 субъекте Российской Федерации – на 0,1-0,9%, в 7 субъектах – на 1,0-2,8%. В 27 субъектах цены выросли на 0,1-1,5%. В 20 субъектах цены не изменились.

Ранее сообщалось, что Росстат в январе 2021 года зафиксировал резкий спад производства продуктов питания в двух отраслях – сахарной и масложировая, цены на продукцию которых регулируются правительством.

В январе 2021 года спад производства свекловичного сахара в годовом выражении составил 62,7%, а по сравнению с декабрем 2020 года падение составило 69,5%.

Производство нерафинированного подсолнечного масла в годовом выражении сократилось на 10,4% или на 12% меньше по сравнению с декабрем прошлого года. Падение производства рафинированного масла годовом выражении составило 20,2%, а по сравнению с декабрем на 26,2%.

Производство маргарина в годовом выражении упало на 17,4% или на 29,6% по сравнению с декабрем 2020 года.

25 декабря Счетная палата России заявила, что дальнейшее расширение регулирования цен на продовольственные товары создаст риски возникновения его дефицита.