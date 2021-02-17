Рубль попал под давление растущего на мировом рынке доллара

Нацвалюта в среду несколько ослабла против доллара. Начав торги с уровней 73,76 рубля за доллар и 89,22 рубля за евро, к пяти вечера за доллар давали 73,99 рубля, а вот за евро 89,09 рубля.

Индекс DXY за тот же период повысился с 90,29 пункта до 90,64 пункта.

«На старте сессии рубль испытал кратковременное снижение, в основном за счет роста пары USD/RUB, спровоцированного активным укреплением доллара на мировом рынке. Затем внешний фон улучшился, вызвав непродолжительное восходящее движение российской валюты. Вчера после завершения у нас основной сессии американские фондовые индикаторы ускорили снижение. В то же время нефть ушла вверх, закрывшись недалеко от дневных вершин. Сегодня в начале дня мировые индексы находились под давлением, нефтяные цены испытали резкое снижение, но затем ситуация стала быстро улучшаться»,- описывает конъюнктуру рынка и события аналитик БКС Дмитрий Бабин.

Учитывая перспективы, краткосрочно рубль будет торговаться в диапазоне 73,0-74,6 в паре с долларом и на уровне 89,0-90,1 в паре с евро.