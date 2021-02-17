Морозы сильно ударили по американским сланцевикам

Специалисты сходятся во мнении, что аномальные холода, охватившие большую часть Соединенных Штатов, включая Техас и остальные южные штаты, резко замедлят добычу сланцевой нефти и газа. Они также считают, что для восстановления уровней добычи потребуется, скорее всего, не одна неделя. Главными проблемами сланцевиков сейчас являются замерзшее оборудование и большой дефицит электроэнергии, не позволяющий работать в полную силу.

Техасские производители добывают больше нефти и газа, чем коллеги из остальных штатов. В отличие от коллег из Северной Дакоты и, скажем, Аляски они также не привыкли к низким температурам.

Аномально холодная погода, какой в Техасе не было тридцать лет, снизила добычу нефти в штате, по подсчетам аналитиков Rystad Energy, на 0,5 — 1,2 млн б/с. Добыча будет восстанавливаться несколько недель.

Покрытые снегом и льдом дороги в крупнейшем сланцевом бассейне США — Пермском остановили грузовики, которые доставляли на установки многочисленные материалы, начиная от песка и заканчивая цементом. Спровоцированный холодом дефицит электроэнергии не только оставил без света несколько миллионов техасцев, но и остановил нефтяные насосы и остальное оборудование. На некоторых площадках замерзли устья нефтяных скважин. Серьезные перебои и со связью — сейчас невозможно, например, даже отправить данные с установок в офисы компаний.

«Им не хватает энергии даже для работы насосов, — рассказывает Джим Райт, Комиссар Техасской железнодорожной комиссии, одного из трех регуляторов нефтяного сектора в штате. — Некоторым производителям на западе штата пришлось закрывать целые месторождения, когда перестали подавать электроэнергию».

Chevron Corp была вынуждена закрыть ряд скважин в Пермском бассейне. Из заявления Exxon Mobil следует, что установки компании в бассейне работают с ограниченной мощностью.

У компании Texland Petroleum, у которой в Пермском бассейне 1200 скважин, перебои с электричеством начались, по словам президента компании Джима Уилкса, в понедельник утром. Через какое-то время пришлось прекратить работу.

Уилкс надеется возобновить добычу нефти в предстоящие выходные, но для того, чтобы вернуться на прежний уровень, понадобится неделя.

У Abraxas Petroleum Corp в Пермском бассейне замерзли две скважины. С другой стороны, компания, сообщает ее глава Роб Уотсон, продолжила добывать газ.

«Только время покажет, когда работа вернется в нормальное русло и сколько усилий для этого понадобится», — объясняет Уотсон.

Одной из проблем Пермского бассейна сейчас оказались большие объемы воды, выходящей на поверхность при добыче нефти. При низких температурах эта вода замерзает. К этому «минусу» следует добавить отключение электроэнергии, говорят аналитики Wood Mackenzie.

На многих скважинах в Пермском бассейне применяется газлифтный способ добычи нефти, но и в этом случае трубы легко замерзают при низких температурах.

Серьезные проблемы, конечно, не только в Пермском бассейне. В Баккенском бассейне, который находится в Дакоте, погодные условия еще хуже. Там столбик термометра в начале февраля опускался до -46°С.

«Думаю, добыча сильно пострадает»,- говорит президент Нефтяного совета Северной Дакоты Роб Несс.

Северная Дакота, конечно, не Техас и местные жители привыкли к морозам, но с другой стороны, избежать отключений электричества не удалось. Несс утверждает, что власти штата отправили большие объемы электроэнергии на юг.

В декабре прошлого года добыча нефти в Баккенском бассейне снизилась до 1,19 млн б/с. Данных по январю пока еще нет, но они, считает Роб Несс, будут еще хуже.

В первой половине февраля на 40% из-за плохих погодных условий упал очень важный для добычи показатель — завершение бурения скважин.