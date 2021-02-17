СМИ сообщают о намерении Абрамовича заняться гостиничным бизнесом в Геленджике

Бизнесмен Роман Абрамович приобрел две компании - ООО «УК "Норд Эстейт"» и «УК "Юг Эстейт», став их 100% владельцем, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные ЕГРЮЛ и источник на рынке недвижимости. Уточняется, что компании были зарегистрированы 3 и 9 февраля соответственно. Основным видом деятельности новых фирм является управление недвижимостью. Первая из компаний - «Норд Эстейт» зарегистрирована в Карелии, «Юг Эстейт» прошел регистрацию в Геленджике.

Издание уточняет, что предприниматель в последнее время активно интересовался крупными гостиничными проектами в Геленджике и Карелии. Издание направило запрос в управляющую активами Абрамовича компанию Millhouse, которая на запрос газеты не ответили.

Источник «Коммерсанта» подтвердил, что бизнесмен интересовался темой открытия люксовой гостиницы с виноградником. Одной из площадок для проекта называется «Шато де Талю», занимающийся производством вина. Как отмечает издание, компания в данный момент контролируется Ольгой Ткачевой, являющейся предположительно женой экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Общая площадь виноградника по данным издания составляет 101 га, а приблизительная стоимость - 2–5 млн руб. за 1 га. Исходя из этой оценки, «Шато де Талю» стоит 200–500 млн руб.

В Карелии компания приобрела участок на Ладожском озере, где планируется строительство рекреационного комплекса, работающего, как база отдыха, сообщает источник газеты.