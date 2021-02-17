Спрос на энергию упал, но уголь не сдаётся

По предварительным данным, объем падения угольной генерации в мире по итогам 2020 года составил 5% — такие подсчеты сделало Международное энергетическое агентство (МЭА). Это падение, пишет «ПРАЙМ» со ссылкой на исследование агентства, является рекордным за всю историю — уровни, до которых угольная генерация опустилась в минувшем году, в последний раз были зафиксированы в 2012-м.

Падению угольной генерации способствовали два главных фактора. Первый — общее замедление экономики под воздействием пандемии и связанное с этим падение спроса на электроэнергию до максимальных с середины XX века значений — примерно на 2%. Для сравнения, в 2009 году, в условия мирового экономического кризиса, этот показатель составил всего лишь 0,6%. Второй фактор — бурное развитие так называемой «зеленой» энергетики. По оценкам МЭА, объем установленной мощности возобновляемых источников энергии (ВИЭ) составит по итогам 2020 года рекордных 200 ГВт, а производство электроэнергии на их основе увеличится на 7%

«ПРАЙМ», однако, отмечает со ссылкой на отчет МЭА, что хотя главным трендом нынешнего года останется рост возобновляемой генерации, ожидается, что угольная также вернётся к норме. Более того, агентство прогнозирует, что в годовом сопоставлении сектор в 2021-м может показать трёхпроцентный рост.

Снижение потребления энергетических товаров в 2020 году связано с общим падением мирового ВВП из-за последствий пандемии, соглашается главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Предварительно оно оценивается в размере от 4,1% (МВФ) до 4,2% (ОЭСР). При таком положении снижается и производственная необходимость в ресурсах. Пятипроцентное падение потребления угля — прямое следствие этих процессов, а менее масштабная —«всего лишь» двухпроцентная — отрицательная динамика потребления электроэнергии объясняется большей востребованностью электричества для бытовых целей, не связанных с производством. Китай, кстати, единственный из крупных стран показал в 2020 г. рост ВВП, пусть и меньшими по сравнению с 2019 г. темпами — на 2,3%. Поэтому он может, в отличие от других, похвастаться повышением потребления электроэнергии.

Восстановление производства в нынешнем году, по мнению Гойхмана, будет менее значительным, чем его падение в предыдущем. Пока ещё далеко не преодолены последствия эпидемии, медленно возрождается деловая активность. Соответственно, и рост спроса на ресурсы будет, но вряд ли он вернется в текущем году к докризисным уровням. И это при том, что по России — одному из крупнейших поставщиков энергоносителей на мировой рынок с крайне зависимой от этого экономикой — снижение потребления и цен нанесло очень чувствительный удар.

К этому следует добавить и стимулируемое пандемией качественное изменение подхода к структуре потребляемых источников энергии, обращает внимание Гойхман. ЕС, Китай и даже США с приходом Джо Байдена — основные потребители энергетического сырья — в последние месяцы принимали доктрины постепенной «декарбонизации» — уменьшения доли углеводородов в энергетическом балансе. Пока ещё этот фактор не так заметен на фоне общего сокращения потребления энергоресурсов. Но уже в ближайшие годы Россия может почувствовать усиление позиций ВИЭ — в большей степени по сравнению с углём и нефтью, в меньшей — с газом. Остаётся надеяться на то, заключает Гойхман, что востребованность традиционных ресурсов будет «прирастать Азией и Африкой», где высока плотность населения и менее технологически продвинутая энергетика.

Говорить о стагнации угольной отрасли в мире и в России преждевременно, считает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. Согласно данным British Petroleum, в 2019 году Россия по запасам угля занимала второе место в мире после США. С учетом достигнутого уровня добычи это означает, что углем мы обеспечены на 370 лет.

Основным фактором риска для освоения новых перспективных угольных месторождений остаются длительные периоды низкого спроса и ценовые факторы, считает Корнейчук. В то же время российские угольные компании сохраняют конкурентные позиции по себестоимости, что позволяет им выдерживать соперничество с возобновляемыми источниками энергии, технологии которых требуют значительных вложений в разработку и внедрение инноваций.

По мнению Корнейчука, ожидание роста добычи угля в 2021 году обосновано. Основную роль в этом сыграют повышение деловой активности и прогнозы роста ВВП экономик развитых и развивающихся стран после начала массовой вакцинации от коронавируса. Всё это должно стимулировать рост спроса на электроэнергию в мировом хозяйстве, в первую очередь — в Китае. Кроме того, природные катаклизмы с морозами и снегопадами в Европе и холодная зима в США показывают, что альтернативы тепловым и газовым электростанциям на сегодня не существует, уверен эксперт.

По этой причине Россия не спешит отказываться от угля как дешевого источника электроэнергии с низкой себестоимостью. Уголь и газ в среднесрочной перспективе своих позиций на этом рынке не сдадут.